Przesyłki trafią do odbiorców przed świętami. „Gwarancja dostawy przed 24 grudnia”

Boże Narodzenie to gorący okres dla kurierów. Choć na prezenty z uwagi na szalejącą inflację będą skromniejsze, to i tak sklepy internetowe odnotują – jak co roku o tej porze – oblężenie. Czy firmy zajmujące się przesyłkami staną na wysokości zadania? InPost gwarantuje, że dostarczy paczki przed świętami, zaś Poczta Polska ma pracować także w weekendy.

Przesyłki w święta. „Paczki objęte gwarancją. Zostaną dostarczone przed wigilią”

InPost w najnowszym komunikacie zadeklarował, że każda paczka, którą sprzedawca dostarczy do 22 grudnia do godziny 13:00, trafi do odbiorcy przed 24 grudnia. Kurierzy pracować będą także w weekendy.

– Już po raz 4 klienci InPost mogą skorzystać z naszego autorskiego pomysłu jakim jest gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, a nawet jeszcze wyżej niż w ubiegłym. Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań - od 13.00 do nawet 16.00 - w zależności od miejscowości nadania lub indywidualnych ustaleń sprzedawców z InPost- podkreślił Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Klienci, którzy wybiorą w ostatnich dniach przedświątecznych dostawę do jednego z ponad 19 tys. urządzeń Paczkomat nie tylko zagwarantują sobie ich dotarcie na czas, ale również będą mieli gwarancję, że skorzystali z najbardziej ekologicznej formy dostawy dostępnej w e-commerce – dodał szef spółki.

Także państwowy operator deklaruje wzmożone wysiłki, by paczka dotarła na czas. „W okresie przedświątecznym kurierzy Poczty Polskiej doręczają przesyłki nie tylko w dni robocze. Mieszkańcy kilkunastu miast w kilku województwach na terenie naszego kraju mogą spodziewać się wizyty pocztowca także w sobotę” – czytamy w komunikacie.

Jak dodano w najbliższą sobotę klienci Poczty Polskiej mogą spodziewać się przesyłek na terenie i z okolic: Białegostoku, Radomia, Poznania, Kalisza, Ostrowa Wlkp., Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Krakowa, Bydgoszczy, Włocławka, Lublina, Radzynia Podlaskiego, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Ostrołęki, Ciechanowa, Siedlec, Płocka, Wrocławia i Zabrza.

Państwowa spółka wzmocniła szeregi przed świętami i zatrudniła nowe osoby do pracy. - Aktualnie rozszerzamy listę miejscowości obsługiwanych przez naszych kurierów w soboty i niedziele. Sprawna obsługa wyczekiwanych przesyłek to dla nas priorytet – poinformował Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

