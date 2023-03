Przetakiewicz: Drugi raz nie podpisałabym takiej intercyzy

Pieniądze szczęście dają - to motto, z którym idzie przez życie Joanna Przetakiewicz-Roojiens. Zatytułowała nim nawet swoją książkę o niezależności finansowej, którą bezpłatnie rozdaje uczestnikom spotkań Ery Nowych Kobiet i udostępnia do pobrania online. W rozmowie z RadioZET.pl przyznaje, że nie zawsze podchodziła do zapisów w intercyzie z odpowiednią starannością i teraz przestrzega przed tym innych.

Prawniczka podkreśla, że pierwszą intercyzę podpisała zbyt ufnie. - Okazało się, że jestem zdana tylko na siebie – wyznaje Joanna i podkreśla, że kolejnym razem podpisałaby bardziej sprawiedliwy dokument.

Nic mi z nieba nie spadło. Na biznes wzięłam kredyt, nie było żadnego inwestora Joanna Przetakiewicz-Roojiens, radczyni prawna

Założycielka Ery Nowych Kobiet uważa, że „możemy przeżyć bez rodziny, przyjaźni, seksu, ale nie bez pieniędzy”. Zdaniem Joanny „skromność jest przereklamowana” i należy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym sięgać śmiało po swoje.

W podcaście „Biznes. Między wierszami” wypowiedziała się także na tematy: planowania budżetu domowego, kłótni o pieniądze w związkach, „Umowie Na Szczęśliwe Życie”, walce z przemocą ekonomiczną, intercyzie i rozdzielności majątkowej, o swojej drodze biznesowej oraz niespodziance z okazji Dnia Kobiet, czyli Money-Fest 8 marca 2023 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie Joanna będzie o godz. 14:00 bezpłatnie rozdawać 3 tysiące książek „Pieniądze Szczęście Dają”. Cały wywiad do obejrzenia i przesłuchania TUTAJ.

