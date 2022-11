Przez rząd ceny węgla mogą być zawyżone. „Chce siłować się z niewidzialną ręką rynku”

Węgiel po inwazji Rosji na Ukrainę podrożał kilkukrotnie i stał się znacznie mniej dostępny po wprowadzeniu embargo na surowiec z Rosji. Koszty zimowego ogrzewania wzrosły z kilu do kilkunastu tysięcy złotych dla domów opalanych węglem, co skłoniło rząd do udzielenia właścicielom pieców pomocy. Pierwsze podejście, polegające na ustaleniu ceny gwarantowanej na poziomie 996,60 zł, okazało się totalnym fiaskiem. Uchwalono więc dodatek węglowy, a samorządy otrzymały propozycję dystrybucji węgla po 2000 zł za tonę. Problem w tym, że bez takiej ingerencji ceny byłyby już prawdopodobnie niższe.

Rynkowe ceny węgla niższe od rządowych. Mniej niż 2000 zł za tonę

600-700 tys. gospodarstw domowych w Polsce wciąż nie ma węgla na zimę – wynika z wypowiedzi minister klimatu Anny Moskwy. Rząd przekonuje, że kłopotem jest logistyka – surowiec czeka na odbiór w portach, skąd nie da się go wystarczająco szybko wywozić. Problemem może być też jego jakość, kwestionowana przez ekspertów.

Do sprzedaży węgla Polaków zostały zaangażowane samorządy, które zgodnie z ustawą mają oferować go za maksymalnie 2000 zł za tonę. Eksperci wyjaśnili, że obecnie może to oznaczać zawyżanie cen, jako że rynek mógłby już oferować węgiel taniej. Działania rządu odstraszyły jednak przedsiębiorców.

– Ceny węgla na światowych rynkach spadają. Indeks ARA był jeszcze w czerwcu na poziomie 390 dolarów, dzisiaj jest na poziomie 190 dolarów. Gdyby rząd nie ingerował w wolny rynek i pozwolił mu normalnie funkcjonować, to prawdopodobnie mielibyśmy dzisiaj węgiel na rynku w cenie 2000 zł brutto lub mniej. Zapowiedź węgla za 2000 zł spowodowała, że rynek zatrzymał się na trzy tygodnie. To powoduje, że mamy dużo drogo kupionego węgla głównie przez importerów – stwierdził Łukasz Horbacz.

Bernard Swoczyna, główny ekspert Fundacji Instrat, wyjaśnił że spadające ceny węgla to rezultat zaskakująco ciepłego listopada. Dodał także, że z powodu embargo wciąż mamy do czynienia z dużą luką podażową, powątpiewając w możliwość znacznego spadku cen dla odbiorców indywidualnych.

– Na razie ceny węgla dla gospodarstw domowych - nie węgla dla elektrowni- są wciąż bardzo wysokie i raczej nie byłoby możliwości zakupu go taniej na wolnym rynku. Trudno przewidzieć, co będzie pod koniec zimy. Gdyby okazała się bardzo łagodna, to teoretycznie jest to możliwe, ale pamiętajmy, że po embargu na rosyjski węgiel powstała duża dziura na rynku – stwierdził Swoczyna.

Zdaniem Horbacza do takiego stanu rzeczy przyczyniła się interwencja rządu na rynku, która zniechęciła przedsiębiorstwa do obrotu węglem.

– Przez działania rządu nikt węgla nie kupuje, mam na myśli pośredników i firmy handlujące. To wynika z tego, że klienci nie chcą kupować. Może się wkrótce okazać, że ta cena 2000 zł jest wyższa od ceny rynkowej. Tak jest, kiedy widzialna ręka rządu chce siłować się z niewidzialną ręką rynku – podsumował Łukasz Horbacz.

RadioZET.pl/money.pl