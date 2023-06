Przyjaciele Szydło dorobili się fortuny. Była premier napisała o „umiarze i pokorze”

Prawo i Sprawiedliwość zapewniło swoim ludziom posady w państwowych spółkach. Jak wyliczyła Wirtualna Polska, 152 osoby powiązane z partią rządzącą otrzymały podczas rządów partii łącznie 437 mln zł pensji. Fortuny dorobili się m.in. przyjaciele byłej premier Beaty Szydło, obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, Janusza Kowalskiego, czy też Jacka Sasina.

„Pokora i umiar” w PiS. Tyle zarabiają ludzie Beaty Szydło

Po pierwszej części publikacji Wp.pl była premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że jest rozliczana z tego, kto ile zarabia w państwowych spółkach.

„Przypominam, że nie jestem w rządzie od 2019 roku. Pytania o politykę kadrową proszę kierować gdzie indziej. Co do moich słów z 2015 roku, to nie zmieniłam i nigdy nie zmienię zdania, że praca, pokora i umiar są najważniejsze w zarządzaniu państwem. Warto, by pamiętał o tym każdy, kto pełni, lub chce pełnić, ważne stanowiska” – czytamy.

Tymczasem to właśnie przyjaciele Beaty i Edwarda Szydłów otwierają listę tych, którym niewiele zabrakło, by dzięki kontaktom w polityce zarobić pierwszy milion. Sabina Bigos-Jaworowska w czasach, gdy urząd premiera sprawowała Beata Szydło, nie mogła narzekać na finanse. Dyrektorka szpitala w Oświęcimiu, trafiła najpierw do rady nadzorczej państwowej spółki zarządzającej Stadionem Narodowym, a potem do rady nadzorczej w Banku Pekao.

Podobną ścieżkę kariery miał Michał Kaszyński, który przed laty zakładał z Edwardem Szydło prywatną szkołę w Oświęcimiu. Najpierw został na jakiś czas członkiem rad nadzorczych Gliwicki Zakład Usług Górniczych i Uzdrowisko Krynica Żegiestów, potem otrzymał posadę w banku. Wp.pl wylicza, że ta dwójka przyjaciół małżeństwa Szydłów zarobiła po 966 tys. zł.

Lista przyjaciół polityków PiS, którzy dorobili się fortuny, jest długa. Były współpracownik europosłanki Hanny Foltyn-Kubickiej Przemysław Piesiewicz (b. wiceprezes Energi) zarobił z kolei 985 000 zł. Marian Majcher (członek rady nadzorczej Pekao) zarobił 956 000 zł. Monika Fill (członkini rady nadzorczej Grupy Azoty), a prywatnie żona Tomasza Filla – współpracownika Morawieckiego - zarobiła 946 000 zł. Powyżej 900 tys. zł zarobił także były współpracownik Lecha Kaczyńskiego Maciej Łopiński (członek rady nadzorczej PKO BP, b. członek rady nadzorczej PZU) - 911 000 zł.

Na liście Wirtualnej Polski nazwisk jest znacznie więcej. Co poza wysokimi zarobkami i kontaktami w PiS łączy tych ludzi? Hojne darowizny dla partii. Niemal każdy z wymienionych sympatyków partii wpłacił na jej rzecz kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

