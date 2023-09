"Przynajmniej 10 tys. zł". Morawiecki obiecuje zarobki jak we Francji

Mateusz Morawiecki chwalił się podczas konwencji programowej PiS w Końskich sukcesami swojego rządu. - Doprowadziliśmy do tego, że 60-70 proc. tych, którzy byli na marginesie transformacji, odzyskało głos i nadzieję, wiarę w przyszłość Polski. I niechaj te wielkie grupy społeczne się przebudzą, bo władza liberalna, władza Tuska i PO czyha tylko na to, aby powrócić do prawa pięści, prawa dżungli i darwinizmu - mówił premier. - Brońmy zdobyczy rządu Prawa i Sprawiedliwości, drodzy rodacy - apelował.

- Mimo stada czarnych łabędzi, które tutaj nadleciały, nasz wzrost gospodarczy na koniec tego roku, który się jeszcze nie zakończył, osiągnie 33-34 proc. realnego wzrostu. Dla porównania w czasach rządów Platformy było to nieco powyżej 23 proc. A więc o 10 pp. więcej mimo kataklizmów, które na nas spadły, mimo że w jednym roku, w roku 2020, covidowym, kiedy świat się na chwilę zatrzymał, zaliczyliśmy recesję - przekonywał.

Morawiecki obiecuje zarobki jak we Francji

Szef rządu mówił, że celem władzy PiS będzie stopniowy wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce, aby w najbliższych latach osiągnął on poziom bogatych państw zachodniej Europy. Morawiecki oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość chce zaproponować Polakom wizję sprawiedliwego i solidarnego rozwoju gospodarczego, który będzie spełniał aspiracje Polaków.

- Chcemy, żeby Polacy rozwijali skrzydła. Nasza wizja rozwoju jest taka, aby na koniec naszej - mam nadzieję trzeciej kadencji - średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło przynajmniej 10 tys. zł - powiedział Morawiecki.

- Za 6 lat średnie zarobki w Polsce na poziomie zarobków francuskich, ale bez płonących samochodów, bez wybitych szyb, plądrowanych sklepów, kościołów i szkół, jak we Francji. Ta wizja jest możliwa - dodał premier.

Aleksandra Rebelińska, Grzegorz Bruszewski, Marek Siudaj (PAP)