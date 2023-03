Przyspieszona 13. emerytura. Pieniądze dla miliona seniorów jeszcze w marcu

13. emerytura w 2023 roku jest potrzebna jak nigdy wcześniej z powodu wszechobecnej drożyzny. Koszt codziennych zakupów wzrósł przez rok o około 20 procent, waloryzacja świadczeń dla seniorów wyniosła tylko 14,8 procent. Oznacza to, że emerytów stać na coraz mniej – „trzynastka” jest ratunkową wypłatą mającą zrekompensować po części szalony wzrost cen. 13. emerytura trafi do beneficjentów w kwietniu i maju – dla miliona seniorów zrobiono jednak wyjątek. Pieniądze trafią do nich już w marcu.

13. emerytura w marcu. Pieniądze dla miliona emerytów

Wysokość „trzynastki” wypłacanej w 2023 roku może rozczarować część seniorów. Kwota brutto świadczenia wzrosła co prawda o 250 zł, jednak z powodu objęcia 13. emerytury podatkiem dochodowym od osób fizycznych podwyżka kwoty na rękę wyniesie tylko 36,88 zł, jeśli emerytura podstawowa przekracza 2500 zł brutto. O szczegółach w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Harmonogram wypłat 13. emerytury to: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia (wypłata 7 kwietnia), 15 kwietnia (wypłata 14 kwietnia), 20 kwietnia i 25 kwietnia. Pieniądze przed zwyczajowym terminem otrzymają seniorzy, którzy świadczenia pobierają 1. dnia miesiąca (w kwietniu to sobota), 10. dnia miesiąca (Poniedziałek Wielkanocny) oraz 15. dnia miesiąca (w kwietniu wypada w sobotę).

- To aż 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów. Jako rząd Zjednoczonej Prawicy jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzięki rekordowej waloryzacji świadczeń i realizowanym przez nas programom możemy wesprzeć osoby, które przez wiele lat ciężko pracowały i zasługują na spokojną, godną emeryturę – stwierdziła Marlena Maląg. Szefowa MRiPS „zapomniała” dodać, że wysoka nominalna podwyżka świadczeń wynika wprost ze wzoru zapisanego w ustawie – rząd w kwestii ustalania wysokości waloryzacji nie ma nic do powiedzenia. Nie przytoczyła także danych GUS, z których wynika, że w 2022 roku realna wysokość emerytur skurczyła się przez inflację o 4,7 procent.

Minister rodziny i polityki społecznej przypomniał za to, że w tym roku planowana jest także wypłata czternastych emerytur. - Dbamy o to od pierwszych dni naszych rządów i nie zatrzymujemy się w tych działaniach. W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę czternastych świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem, w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia – stwierdziła Maląg. Znów zabrakło pełni informacji – w tym o złamaniu obietnicy wyborczej, przez co „czternastka” zostanie w 2023 roku zaniżona o 1000 zł.

13. emerytura wypłacana jest z urzędu i przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

RadioZET.pl/PAP