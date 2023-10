Przyspieszona wypłata emerytur przed wyborami. Pieniądze szybciej u seniorów

Emerytury w październiku będą niższe od wypłacanych we wrześniu. Świadczenia z poprzedniego miesiąca były powiększone o „czternastkę”, ich wysokość wróciła więc do podstawowego poziomu. Część seniorów pieniądze otrzyma za to wcześniej, bezpośrednio przed wyborami.

Przyspieszone emerytury przed wyborami. Daty wypłat

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Takie pytanie pojawi się na równoległym do wyborów referendum. O co tak naprawdę jesteśmy pytani i jakie konsekwencje będą miały odpowiedzi „tak” oraz „nie”, wyjaśnił dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Emerytury, co do zasady, wypłacane są przez ZUS 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Od te reguły obowiązuje jednak wyjątek – jeśli data wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, Zakład przyspiesza przekazanie pieniędzy. Świadczenie trafia wtedy do beneficjenta ostatniego dnia roboczego przed pierwotnym terminem wypłaty.

1 października 2023 wypadł w niedzielę, pierwsza transza wypłat z tego miesiąca trafiła więc do seniorów już w 29 września, w piątek. 5 października to czwartek, 6 października piątek, a 10 października to wtorek – emerytury z tych terminów trafią więc do seniorów w te dokładnie dni.

15 października, dzień wyborów parlamentarnych, to niedziela. Emeryci, którzy mieli dostać świadczenia tego dnia, przelewami i przekazami będą się więc cieszyć szybciej: w piątek 13 października. 20 października to piątek, 25 października to środa, te terminy wypłat emerytur się nie zmienią.

Wysokość wypłacanych emerytur nie zmieni się aż do marca 2024 roku – wtedy przeprowadzona zostanie waloryzacja świadczeń. Według wstępnych założeń ma ona wynieść 12,3 procent – ostateczna jej wysokość zależeć będzie od wysokości inflacji w 2023 roku.