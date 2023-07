Przyszłość wakacji kredytowych. Co ze stopami procentowymi?

Wakacje kredytowe pozwalają przesunąć co kwartał spłatę jednej raty na koniec okresu kredytowania. To duża pomoc dla części spłacających kredyty, jako że z powodu inflacji i podniesionych stóp procentowych pieniądze, jakie należy oddawać co miesiąc bankowi, zwiększyły się o 100 procent. Przy okazji dyskusji nad potrzebą ewentualnego wydłużenia programu dowiedzieliśmy się, kiedy według prognoz spadną stopy procentowe.

Stopy procentowe spadną. Padły daty

Zapytany o możliwość przedłużenia wakacji kredytowych, prezes PFR ocenił, że „takie działanie jest uzasadnione tak długo, jak mówimy o ryzyku wzrostu stóp procentowych czy tak wysokich stopach”.

- Na szczęście w tej chwili większość prognoz wskazuje, że stopy procentowe w Polsce spadną na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy już do poziomu ok. 6 procent, być może poniżej. Więc jesteśmy już na szczycie, za chwilę stopy powinny spadać, ponieważ inflacja spada (...). Uważam, że być może jeżeli mówimy o jednym, czy dwóch kwartałach jeszcze do momentu, kiedy te stopy procentowe rzeczywiście nie obniżą się do poniżej 6 procent, być może takie uzasadnienie będzie – przekazał Paweł Borys.

Zauważył jednocześnie, że w ciągu dwóch lat średnie płace w Polsce wzrosły blisko o jedną czwartą, więc zdolność kredytobiorców do pokrywania wyższych rat uległa poprawie. Podkreślił również, że rząd zastanawia się nad wprowadzeniem kryteriów dochodowych do wakacji kredytowych.

Jak poinformował pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki, rząd rozważa jeszcze raz wykorzystanie mechanizmu wakacji kredytowych. - Decyzje zapadną w III lub IV kwartale, niewykluczone, że już w lipcu, sierpniu. Decyzje mogą dotyczyć np. jednego półrocza i mogą również zawierać kryterium dochodowe. Zobaczymy, jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Sądzę, że w najbliższych dwóch miesiącach najpóźniej – powiedział premier.

Pod koniec lipca ubiegłego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP