Przywrócenie wcześniejszej emerytury. Tylko dla trzech roczników?

Wiek emerytalny został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przemysław Czarnek zapowiedział, że w związku ze spadkiem liczby urodzeń nie wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni do takiego wieku, a zwolnienia grupowe mogą zacząć się już za kilka lat. Rozwiązaniem problemu ma być przywrócenie wcześniejszych emerytur dla belfrów – ZNP zdaje się jednak do obietnic polityków podchodzić nieufnie. Dał temu wyraz w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Krzysztof Baszczyński.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. „Boimy się”

Potencjalne złe wieści dla nauczycieli Przemysław Czarnek ogłosił, goszcząc w Radiu ZET. Według zapowiedzi ministra edukacji pracy może w najbliższych latach zabraknąć nawet dla 100 000 belfrów.

Oznaczałoby to konieczność przeprowadzenia grupowych zwolnień. Alternatywą ma być przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, którzy zamiast na bezrobocie mogliby przejść w stan zawodowego spoczynku. Krzysztof Baszczyński stwierdził, że ZNP patrzy na rewelacje szefa MEiN sceptycznie.

– Minister Zalewska deklarowała powrót do emerytur wcześniejszych, ale nic z tego nie wyszło. Czekamy na rozwiązania, które ma przedstawić minister Przemysław Czarnek, ale boimy się, że będzie to dotyczyło tylko trzech roczników. Już taki pomysł się pojawił – zauważył wiceprezes ZNP.

Wcześniejsza emerytura w takim przypadku miałaby charakter jednorazowy, kierowany tylko do wybranej grupy wiekowej. Nauczyciele mają apetyt na znacznie więcej.

- Liczymy na rozwiązanie, które będzie dotyczyło wszystkich nauczycieli i będzie pozwalało pracować, mimo przejścia na emeryturę. Dokąd nie zobaczymy konkretów, nie uwierzymy. Chcemy brać udział w dyskusjach, tym bardziej że ten postulat zgłaszamy od wielu lat – stwierdził Krzysztof Baszczyński.

