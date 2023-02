Przywrócenie wcześniejszych emerytur. Czarnek: koło lata projekt ustawy

Wiek emerytalny wciąż jest za wysoki i powinien zostać obniżony– uważa niemal 45 procent respondentów sondażu przeprowadzonego przez IBRIS dla Radia ZET. Związkowcy zaproponowali emerytury stażowe, które jednak – mimo, że były obietnicą wyborczą – nie doczekają się raczej wprowadzenia, gdyż są krytykowane przez prezesa PiS. Na wcześniejsze emerytury przechodzić będą mogli nauczyciele – wynika z wypowiedzi Przemysława Czarnka. Alternatywą dla takiego rozwiązania byłoby wysłanie 100 000 pedagogów na bruk.

Wcześniejsze emerytury. „Uprawnienie przez cały okres pracy”

Obniżenie wieku emerytalnego było niedźwiedzią przysługą rządu dla Polaków – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Wraz z nim zmniejszone zostały bowiem świadczenia przyznawane przez ZUS. O tym, jak bardzo, można przekonać się, oglądając nagranie rozmowy.

W przypadku nauczycieli sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Minister Czarnek poinformował, że w związku z niżem demograficznym w najbliższych latach pracy w szkołach może zabraknąć dla 100 000 nauczycieli. Rozwiązaniem problemu ma być umożliwienie pedagogom wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.

- Jestem przekonany, że jak ktoś wchodził do zawodu nauczyciela 25, 30 lat temu, wiedząc, że po 20 latach przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle będzie mógł przejść na emeryturę, to uprawnienie to powinno przy nim być przez cały okres jego pracy – zadeklarował szef MEiN.

Przypomniał, że w 2009 roku „to uprawnienie należne nauczycielom zostało zabrane i zastąpione świadczeniem kompensacyjnym, które nie przyjęło się i nie reguluje tak, jak robiła to emerytura nauczycielska”.

- Więc my dzisiaj rozmawiamy ze związkami zawodowymi na temat, kiedy, kogo i na jakich zasadach ma dotyczyć przywrócenie tego uprawnienia. Jestem przekonany, że jeszcze w tej kadencji Sejmu, koło lata, będziemy w stanie przedłożyć w Sejmie projekt ustawy, który ma przywrócić to uprawnienie stopniowo konkretnym grupom nauczycieli, w szczególności tym, którzy wchodzili do zawodu, mając to uprawienie – stwierdził Przemysław Czarnek.

RadioZET.pl/PAP