Quiz. Dodatkowe pieniądze dla emerytów. 10/10 za wszystkie dodatki

Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny… Można się w tym pogubić. Nie warto się jednak poddawać. Wszak to nasze pieniądze i nawet jeśli chodzi o kilkadziesiąt złotych do emerytury więcej, ziarnko do ziarnka…

Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy nie pieniądze nie przechodzą ci koło nosa!