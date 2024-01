Rada nadzorcza CPK odwołana. Znamy nazwiska następców

Centralny Port Komunikacyjny ma nową radę nadzorczą. Dotychczasowi członkowie zostali odwołani przez Macieja Laska. O CPK było głośno w ostatnich dniach z powodu kontrowersyjnej darowizny: spółka przekazała 400 000 zł parafii w Wiskitkach. - Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że kościół służy mieszkańcom, pełni też ważne funkcje społeczne i jest filarem lokalnej społeczności. Wsparcie parafii w Wiskitkach jest naszej strony przejawem odpowiedzialności za społeczność lokalną, a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane bezpośrednio przez samych mieszkańców – przekonywał Konrad Majszyk, rzecznik CPK. Maciej Lasek patrzył na tę sprawę inaczej.

Zmiany kadrowe w CPK. Maciej Lasek powołał nową radę nadzorczą

- Zarząd otrzymał jednoznaczną dyspozycję, by nie podejmować obecnie decyzji skutkujących wydawaniem publicznych pieniędzy – skomentował sprawę pełnomocnik rządu ds. CPK w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Dodał, że jest zaskoczony tą sprawą, i że „nie była ona konsultowana z biurem pełnomocnika”.

- Ta sytuacja utwierdza mnie w przekonaniu, że konieczne są pilne zmiany w spółce i niezbędny jest szczegółowy audyt jej działalności. Widzimy właśnie kolejny dowód na to, że mozolnie budowana, od kilku lat, mitologia wielkiego projektu CPK, to jedynie pretekst, zasłona dymna dla niepohamowanego wydawania środków publicznych na prawo i lewo - tłumaczył Lasek.

W skład nowej rady nadzorczej zostali powołani:

Filip Czernicki (Przewodniczący)

Andrzej Ilków (Wiceprzewodniczący)

Adam Sanocki

Magdalena Jaworska-Maćkowiak

„Dziękujemy Członkom dotychczasowej Rady Nadzorczej CPK za ich współpracę i zaangażowanie na rzecz Projektu” – dodano w oficjalnym komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ok. 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha ma zostać wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie ma być w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Według planu w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie maksymalnie 2,5 godziny. Rząd Donalda Tuska zapowiedział audyt i zrewidowanie planów stworzonych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Źródło: Radio ZET/money.pl/Gazeta Wyborcza