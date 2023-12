Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała. Co ze stopami procentowymi?

Stopy procentowe bez zmian – zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. RPP w tym roku obniżała stopy dwukrotnie – we wrześniu o 75 pkt. bazowych oraz w październiku o 25 pkt. bazowych. Obecnie główna stopa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc.

Stopy procentowe bez zmian. Jest decyzja

W dniach 5-6 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Takiego scenariusza oczekiwali eksperci, którzy mówili, że wstrzemięźliwość Rady wynika z wielu politycznych niewiadomych. Nie jest bowiem pewne, czy np. zerowy VAT na żywność zostanie utrzymany także w 2024 roku, co wpłynie na poziom inflacji. Tempo wzrostu cen spadło do 6,5 proc. rok do roku. Ekonomista ING BSK Adam Antoniak w rozmowie z PAP powiedział, że mimo dezinflacji, jego zdaniem pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

- Akcentowana przez władze monetarne niepewność może być pretekstem, by utrzymywać niezmienione stopy procentowe także na początku przyszłego roku. Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała zaczekać na marcową projekcję inflacyjną i nowelizację budżetu uwzględniające potencjalne podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Może jednak okazać się, że nawet później przestrzeń do obniżek będzie nad wyraz skromna. Wpłynie na to znacząca poprawa koniunktury i ugrzęźnięcie w drugiej połowie 2024 r. rocznej dynamiki inflacji w okolicy 5 proc. Niewykluczone, że przez cały 2024 r. stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie 5,75 proc. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy zapomnieć o spadku rat kredytów – podsumował z kolei Bartosz Sawicki, główny analityk Cinkciarz.pl.

