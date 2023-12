„Realizacja tej obietnicy możliwa w przyszłym roku”. Tak mogą zmienić się pensje Polaków

Podatki w Polsce były już zmieniane nawet w trakcie roku podatkowego, czego prawo nie zabrania, choć nie są to pożądane praktyki legislacyjne. Czy Koalicja Obywatelska będzie czekać z realizacją swojej kluczowej obietnicy do 1 stycznia 2025 roku?

Kwota wolna może wzrosnąć już w 2024 roku

- Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł jest możliwa w przyszłym roku dlatego, że zmiany podatkowe działające na korzyść podatnika mogą być wprowadzone również w trakcie roku - powiedział na antenie Radia ZET poseł KO Sławomir Nitras.

Zgodnie z propozycją KO kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 30 tys. zł, miałaby wynieść 60 tys. zł. Wprowadzenie tej zmiany w trakcie roku podatkowego skutkowałoby zmianą wysokości zaliczek na PIT pobieranych przez płatników lub wyższym zwrotem podatku. Dodatkowo koalicjanci w podpisanej umowie zaznaczyli, że zmiany podatkowe będą wchodziły w życie z co najmniej 6-miesięcznym wyprzedzeniem.

- Dajmy szansę nowemu ministrowi finansów, czy nowej pani minister finansów wejść do resortu - podkreślił poseł KO.

Co zmieni podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł? Obecnie pracownicy z najniższą pensją pobierają na rękę 2784 zł. Jeśli kwota wolna skoczyłaby do 60 tys. zł, to przy pensji 3600 zł brutto, kwota netto wyniosłaby 2827 zł. Od 1 stycznia najmniej zarabiający przy niezmienionej kwocie wolnej od podatku dostaną na rękę 3057 zł. Przy kwocie wolnej równej 60 tys. zł pensja netto wzrosłaby do 3141 zł. Jak podwojona kwota wolna wpłynęłaby na pensje? Dokładne wyliczenia opublikowaliśmy tutaj: Pensje netto przy 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

Źródło: Radio ZET