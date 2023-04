Rekompensata od Cyfrowego Polsatu. UOKiK nakazał zwrot pieniędzy

Cyfrowy Polsat przy zawieraniu lub zmianie warunków umów dotyczących dostępu do internetu automatycznie aktywował konsumentom jedną lub dwie usługi dodatkowe – ustalił UOKiK w toku postępowania wyjaśniającego. Urząd wcześniej zakwestionował także praktyki biznesowe Vectry, nakazując zwrot pieniędzy za jednostronne podniesienie cen.

Cyfrowy Polsat ma zwrócić pieniądze. Decyzja UOKiK

W ramach ochrony konsumentów przed nieuczciwymi zagraniami przedsiębiorców wdrożony w Polsce dyrektywę Omnibus. Przepisy wprowadziły kilka ważnych rewolucji – w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział o nich Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd wziął pod lupę cyfrowy Polsat po pojawieniu się skarg klientów, że operator „automatycznie aktywował konsumentom jedną lub dwie usługi dodatkowe”, nie pytając konsumentów zamawiających dostęp do sieci o zgodę na ich włączenie. „Tymczasem przedsiębiorca już wtedy powinien uzyskać wyraźną zgodę na ich aktywowanie i wiążące się z nimi opłaty, naliczane po bezpłatnym okresie promocyjnym” – zastrzegł UOKiK.

Chodzi o program antywirusowy „Ochrona Internetu” oraz usługę odtwarzania materiałów audiowizualnych na różnych urządzeniach - „Serwis IPLA 3 z 3”. Były one składową częścią większości ofert promocyjnych i konsumenci nie mogli z nich zrezygnować podczas zawierania umowy, niezależnie od tego czy byli nimi zainteresowani. Taką możliwość mieli dopiero po zawarciu umowy. Co więcej, to na konsumentach ciążył obowiązek wyłączenia usług dodatkowych przed upływem bezpłatnego okresu korzystania z nich, aby uniknąć wiążących się z nimi płatności.

- Konsumenci powinni mieć rzeczywistą możliwość wyboru i oceny, czy dana usługa jest im potrzebna i czy chcą ponosić koszty związane z jej uruchomieniem. Opłaty wykraczające poza uzgodnione świadczenie główne, w przypadku Cyfrowego Polsatu poza abonament za usługę dostępu do internetu, muszą zostać przez konsumentów jasno i wyraźnie zaakceptowane najpóźniej w chwili zawierania umowy – stwierdził Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W decyzji Prezes UOKiK nałożył na Cyfrowy Polsat obowiązek wykonania złożonego przez niego zobowiązania. Konsumentom przysługuje rekompensata w zakresie trzech pierwszych faktur zawierających opłaty za aktywowane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe, o ile zrezygnowali z nich przed otrzymaniem czwartej takiej faktury. Ponadto Spółka ponownie rozpatrzy i uwzględni w całości złożone dotychczas reklamacje. Zobowiązanie Cyfrowego Polsatu dotyczy zarówno obecnych, jak i byłych klientów, a szczegóły jego realizacji zawarte są w treści decyzji.

Ponadto Cyfrowy Polsat poinformuje o decyzji Prezesa UOKiK abonentów w indywidualnej korespondencji oraz na stronie internetowej Spółki i prowadzonych przez nią profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Decyzja jest nieprawomocna. Cyfrowy Polsat rozpocznie realizację swojego zobowiązania w terminach określonych w decyzji po jej uprawomocnieniu się.

Obowiązek uzyskania wyraźnej zgody przed zawarciem umowy na wszelkie dodatkowe płatności wynika z art. 10 ustawy o prawach konsumenta. Prezes UOKiK wielokrotnie już to wskazywał w prowadzonych działaniach wobec branży telekomunikacyjnej. W ostatnich latach wydał decyzje wobec spółek UPC, Netia, P4 (operator sieci Play) oraz Orange Polska. Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące Vectry.

RadioZET.pl/UOKiK