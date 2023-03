Rekordowa inflacja. GUS podał nowe dane

Inflacja w lutym 2023 roku wyniosła 18,4 proc. – podał GUS. Ceny towarów rok do roku wzrosły o ponad 20 proc., a usług – o ponad 13. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług – o 1,6 proc. i towarów – o 1,1 proc.).

Szczyt inflacji na nami? Dane za luty

"CPI w lutym była podbijana przez efekty statystyczne. Odczyt za luty powinien wyznaczyć szczyt inflacji – od marca inflacja zacznie szybko spadać – aż do jednocyfrowych poziomów na koniec 2023" - skomentowali eksperci z PKO Research.

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego także przekonani są, że w lutym mieliśmy do czynienia ze szczytem inflacji. „Kolejne miesiące przyniosą szybkie spowolnienie wzrostu cen żywności i paliw. Problemem będzie wysoka inflacja bazowa. Jeszcze na koniec roku będzie oscylować w okolicy 8 proc.” – czytamy w komentarzu.

Inflacja wzrosła w lutym z 16,6 do 18,4 proc., zgodnie z rynkowymi prognozami. Zmiana ma jednak głównie podłoże statystyczne – rok temu wprowadzona została tarcza antyinflacyjna, co zmieniło punkt odniesienia dla cen paliwa i żywności. Obecnie w obu grupach obserwujemy wzrost. Niemniej inflacja bazowa dalej jest wysoka - szacujemy, że ceny w tej grupie wzrosły o 11,7 proc. PIE

Zdaniem analityków wzrost cen żywności i energii w najbliższych miesiącach spowolni. Daleko nam jednak do celu inflacyjnego. „Spodziewamy się, że ceny w 2023 wzrosną średnio o prawie 13 proc., a inflacja bazowa będzie dwucyfrowa” – podsumowali eksperci z PIE.

Szefowa departamentu handlu i usług GUS Ewa Adach-Stankiewicz z GUS poinformowała PAP o nowych danych służących wyliczeniu inflacji. - Aktualizacja koszyka inflacyjnego jest niezbędna, by zapewnić dokładny odczyt CPI – mówiła przedstawicielka urzędu.

Wyjaśniła, że taka aktualizacja jest po to, by możliwie dokładnie odwzorować sposób, w jaki statystyczny Polak wydaje swoje pieniądze. - Dostrzegliśmy konieczność włożenia do koszyka np. medycznych usług diagnostycznych, zwiększenia zakresu usług cateringowych, natomiast zrezygnowaliśmy z obserwacji usług, które wiążą się z naprawą różnych sprzętów - wskazała.