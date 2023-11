Rekordowa wartość nowych kredytów. „Wszystko przez rosnące ceny”

Kredyty po wprowadzeniu programu „Pierwsze Mieszkanie” znów znalazły się w zasięgu klientów banków. Wzrost popytu na kredyty to nie tylko zasługa rządowego programu, na który i tak nie każdy kredytobiorca może liczyć, lecz także poprawy zdolności kredytowej klientów banków. Wraz ze wzrostem liczby udzielonych kredytów, rośnie także ich wartość, co jest następstwem wszechobecnej inflacji także na rynku nieruchomości.

Boom na kredyty. Wraz z cenami mieszkań rośnie też ich wartość

O 254 proc. wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w październiku 2023 r. – poinformowało BIK. Jak czytamy, „wartość Indeksu oznacza, że w październiku 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 254 proc. w porównaniu do października 2022 roku”.

W październiku 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 41,35 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,95 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 197 proc. w skali roku. Miesiąc do miesiąca do banków zgłosiło się o 13 proc. więcej klientów w sprawie kredytu.

Rekord w historii analiz BIK bije średnia wartość kredytów udzielonych w październiku, która wyniosła 421 tys. zł. To o jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej mówił o co najmniej kilku powodach tych wzrostów. Pierwszy to wspomniany już Kredyt 2 proc., lecz także zwiększenie ogólnej zdolności kredytowej Polaków.

- Rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, ale zwiększyła się ich zdolność kredytowa w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń, spadku stawki WIBOR zarówno w reakcji na obniżkę stopy referencyjnej NBP o 0,75 p.p., jak i w oczekiwaniu na dalsze spadki stóp procentowych. W konsekwencji dostępność kredytu mieszkaniowego jest obecnie większa niż jeszcze kilka miesięcy temu, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu popytu – mówił przedstawiciel BIK.

Zdaniem eksperta wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu to pokłosie wszechobecnej drożyzny. - Tak wysoka wartość wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu „Kredyt 2 proc.” składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie (500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw) – wyjaśnił Sławomir Nosal.

Ekspert prognozuje, że w najbliższych miesiącach wysoki popyt na kredyty utrzyma się. Są też złe wiadomości: kwoty kredytu nadal będą rosły, bo zgodnie z przewidywaniami, drożyzna na rynku szybko nie odpuści.