Rekordowo dużo obcokrajowców w ZUS. Zakład podał liczby

ZUS obsługuje coraz większą liczbę cudzoziemców. - Największy wzrost w stosunku do września bieżącego roku odnotowujemy w przypadku obywateli Ukrainy i Białorusi – odpowiednio o 7,5 tys. i 1,6 tys., a największy spadek – w przypadku obywateli Gruzji – o 0,03 tys. - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki pracujących obcokrajowców pomagają wypłacać świadczenia dla obecnych emerytów.

Rekord składek ZUS od cudzoziemców. Raport ZUS

W Polsce pracuje legalnie już ponad milion cudzoziemców - a według raportu ZUS potrzebujemy ich znacznie więcej. Co dają nam imigranci zarobkowi i jakie perspektywy nas czekają, jeśli się od nich odetniemy? Na te pytania w podcaście „Biznes. Między wierszami” odpowiedziała Nadia Kurtieva, Starsza Specjalistka ds. Zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców w ubezpieczeniach - emerytalnym i rentowym - według danych na koniec września wyniosła prawie 1,112 mln osób. Najwięcej z ich zgłoszonych jest w oddziałach ZUS w największych miastach: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Według danych Zakładu, liczba osób ubezpieczonych (ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zarejestrowanych w ZUS na koniec października 2023 r. wynosiła blisko 15 mln 942 tys. Była wyższa o 29,8 tys. w stosunku do września br. (i większa o 289,0 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.).

Na zmianę liczby ubezpieczonych w stosunku do września br. składa się głównie: wzrost liczby pracowników o 20,1 tys. (w stosunku do stycznia 2022 r.– wzrost o 34,2 tys.), wzrost liczby osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia o 5,9 tys. (wzrost o 171,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.), wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 2,0 tys. (wzrost o 71,2 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.), spadek liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku o 0,8 tys. (spadek o 27,8 tys. w stosunku do stycznia 2022 r.).

- Przychody FUS w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 227,2 mld zł, czyli 77 procent planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 16,1 procent. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 procent większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku – przekazała prezes ZUS.

Źródło: Radio ZET/ZUS