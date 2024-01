Renta alkoholowa 2024. Pieniądze za niezdolność do pracy

Renta alkoholowa to nieoficjalna nazwa świadczenia przyznawanego osobom, które utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu „naruszenia sprawności organizmu”. Jednym z takich powodów może być choroba alkoholowa, i to od niej wzięła się potoczna nazwa świadczenia. Nie wszystkim nadużywającym alkoholu należą się jednak pieniądze. Przyznanie świadczenia zależy od stopnia utraty zdrowia.

Renta alkoholowa. ZUS ma pieniądze dla pijących za dużo

1588,44 zł brutto – takie pieniądze może otrzymać od ZUS osoba, która z powodu choroby alkoholowej utraciła zdolność do podejmowania pracy. Do jej otrzymania uprawnia kilka schorzeń, które pojawiają się u osób, które nadużywały alkoholu. Najważniejsze z nich wymienił poradnikzdrowie.pl.

Znalazły się wśród nich zespół Ortella, nazywany obłędem alkoholowym, czy zapalenie trzustki. Osoby cierpiące na te przypadłości mogą otrzymać rentę alkoholową po uzyskaniu decyzji od orzecznika lub komisji lekarskiej w przypadku, gdy choroba alkoholowa uniemożliwia pracę zarobkową.

Konieczne jest posiadanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy, a także legitymowanie się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym, a więc okresem uiszczania składek do ZUS. Wymóg ten różni się w zależności od wieku osoby, która stara się o rentę alkoholową.

Niezdolność do pracy powinna wystąpić podczas okresów składkowych lub nieskładkowych, jak to określa ustawa emerytalna, lub w ciągu 18 miesięcy po ich zakończeniu. Na wsparcie nie mogą więc liczyć osoby, który dłuższy czas nie pracowały lub pracowały „na czarno”, bez odprowadzania składek czy podatków.

Wysokość przyznanej renty alkoholowej zależy od orzeczonego stopnia niezdolności do pracy, a więc decyzji i oceny lekarza. Jeśli stwierdzona zostanie całkowita niezdolność do pracy, renta wyznaczana jest w wysokości emerytury minimalnej. Jeśli choroba alkoholowa doprowadzi do schorzenia determinującego częściową niezdolność do pracy, to renta przyznawana jest w niższej wysokości, wynoszącej przy obecnej wysokości emerytury minimalnej 1191,33 zł. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem przyjętym dla rent i emerytur, od marca 2024 będzie więc wynosić najprawdopodobniej około 1780 zł.

Źródło: poradnikzdrowie.pl