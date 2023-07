Renta wdowia. „Jutro bardzo ważny dzień”

Renta wdowia to jeden z pomysłów na polepszenie losu seniorek i seniorów, którzy stracą partnerów. Spięcie domowych budżetów robi się wtedy jeszcze większym problemem, gdyż trzeba to robić z jednego świadczenia.

Renta wdowia. Jak zagłosuje Sejm?

Własna emerytura w całości plus połowa renty rodzinnej. Lewica ma pomysł, jak ulżyć finansowo seniorom, którzy stracili najbliższą osobę. O rencie wdowiej w podcaście „Biznes. Między Wierszami” opowiedział jej pomysłodawca Piotr Woźniak z Lewicy.

- PiS nauczyło nas przez ostatnie cztery lata, że projekty ustaw, na których mu szczególnie zależy, potrafią być przeprocedowane na jednym posiedzeniu Sejmu. Domagam się i żądam od PiS, ażeby projekt obywatelski został potraktowany tak jak inne projekty – powiedział Iwaniak. Wyraził oczekiwanie, że po pierwszym czytaniu w czwartek, w piątek projekt zostanie poddany pod głosowanie, by szybko trafił do Senatu i do podpisu prezydenta.

- To test i sprawdzian dla PiS, jego prawdziwych intencji - czy chcą pomagać tym osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, kiedy po śmierci współmałżonka zostają przy jednej emeryturze –dodał poseł.

Posłanka Katarzyna Kotula przytoczyła dane GUS, według których osoby powyżej 60. roku życia wkrótce będą stanowiły 40 procent ludności; w 2030 będzie ich 11 mln; w 2050 roku 14 milionów. Podkreśliła, że 58 procent osób powyżej 60 lat to kobiety, „wciąż na głodowych emeryturach, wciąż w roli opiekuńczej”, które „bardzo często wyręczają państwo, nawet kiedy zostają same, często opiekują się swoimi schorowanymi rodzicami, dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnościami”.

- Nasze społeczeństwo, tak jak inne, starzeje się, musimy zrobić wszystko, żeby zagwarantować seniorom bezpieczeństwo, ale także godne życie. Jednym z rozwiązań, które można wprowadzić natychmiast, jest renta wdowia – powiedziała. Zwróciła uwagę, że przeciętna emerytura mężczyzny w marcu 2022 wynosiła 3400 zł, emerytura kobiety 2300 zł.

- OPZZ oczekuje rent wdowich od wielu lat – powiedział Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, który uczestniczył w zbieraniu podpisów pod projektem. - Apeluję do wszystkich partii politycznych o wsparcie ponad podziałami, aby ten projekt został jak najszybciej zrealizowany – dodał.

Obecnie w małżeństwie emerytów po śmierci męża kobieta może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną. Obywatelski projekt ustawy o rencie wdowiej przewiduje, że wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 procent renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 procent swojej emerytury.

