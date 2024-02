Renta wdowia ze zgodą Sejmu. „Możliwe do wdrożenia w ciągu 6 miesięcy”

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w środę za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy w sprawie renty wdowiej do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, co jest pierwszym krokiem do przyjęcia przepisów. - Rozwiązania zawarte w projekcie są możliwe do wdrożenia w ciągu 6 miesięcy - powiedziała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.