Resort finansów zapowiada zmiany dla firm. „Zdejmujemy z przedsiębiorców ten obowiązek”

Własna działalność w dobie stale zmieniającego się prawa i rosnących składek stała się nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców. Resort finansów poinformował o jednym elemencie, który może odciążyć płatników. Mowa o Krajowym Systemie e-Faktur.

Koniec papierowych faktur? Przedsiębiorcy nie muszą martwić się ich przechowywaniem

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur zdejmie z przedsiębiorców obowiązek przechowywania faktur, co będzie dla nich oznaczać duże oszczędności – poinformował resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

System nie jest nowy: działa od początku 2022 roku i jest (jeszcze) dobrowolny. Ma się to zmienić na początku 2024 roku, kiedy to e-faktury staną się obowiązkowe. Jak to działa?

Przedsiębiorcy wystawiają faktury VAT w systemie, zaś ich kontrahenci widzą je w czasie rzeczywistym. Jak czytamy w odpowiedzi MF, jedną z zalet KSeF ma być fakt, że będzie też służył do archiwizowania faktur elektronicznych.

"Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o VAT faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione" – podano w odpowiedziach Ministerstwa Finansów na pytania PAP.

Byłoby to odciążenie dla firm, które mają obowiązek przechowywania faktur przez 5 lat, co często wiąże się z kosztami magazynowania dokumentów.

"Usługa przechowywania oraz archiwizacji faktur ustrukturyzowanych przez okres 10 lat zapewniona przez administrację, daje możliwości dużych oszczędności związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów oraz zapewnia łatwy dostęp w każdej sytuacji, gdy dany dokument będzie potrzebny" – wskazało MF.

RadioZET.pl/PAP/gov.pl