Resort wydał komunikat ws. Black Friday. „Przepisy się zmieniły”

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to czas wzmożonych zakupów i tłumów w galeriach handlowych. Sprzedawcy tego dnia - tym roku Black Friday wypada 24 listopada – oferują liczne promocje. Może się jednak okazać, że jedynie nieliczne oferty faktycznie można nazwać promocją.

Black Friday. Jest komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii

„Przed nami Black Friday, okazja do zakupów produktów w niższych cenach. Zachęcam do dokładnego przyglądania się aktualnym cenom i sprawdzania, czy na pewno są one niższe od poprzedniej” – doradził cytowany w komunikacie minister rozwoju Waldemar Buda.

Oglądaj

Resort przypomniał o obowiązującej od 1 stycznia br. dyrektywie Omnibus. Nowe prawo wymaga, by sprzedawcy wyraźnie informowali o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni. „To pomoże nam zorientować się, czy rzeczywiście trafiliśmy na prawdziwą promocję” – podało MRiT.

Warto pamiętać, że niektóre obniżki mogą być tylko obniżkami z nazwy. Zdarza się tak, że cena jest obniżona, jednak nie do takiego poziomu jak przed promocją. Inna metoda manipulowania cenami, to podwyższanie ich przed wyprzedażą, a następnie obniżanie - MRiT

Resort radzi, by przed zakupem korzystać np. z porównywarek cen, by sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z promocją.

Black Friday. Co zmieniła dyrektywa Omnibus

Najważniejszą zmianą jest zobligowanie sprzedawców do wyraźnego oznaczania cen towarów i usług. Obok aktualnej ceny powinna być umieszczona informacja o najniższej cenie towaru lub usługi obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni.

Przepisy wymagają także, aby cena, cena jednostkowa lub informacja o obniżce była umieszczona na danym towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.

Źródło: Radio ZET/MRiT