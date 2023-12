Restauracji odcięto prąd przez pomyłkę? Przedsiębiorca liczy straty, spółka zabiera głos

Do odcięcia prądu doszło w drugiej połowie listopada. Restaurator zorientował się, że nie działają mu lodówki dopiero po kilku dniach. W Enerdze dokładnie przesłuchano nagranie z rozmowy, jaką właściciel pizzerii na gdańskiej Morenie odbył z konsultantką infolinii. Biuro prasowe spółki przekazało Radiu ZET, że nie padły tam żadne słowa o pomyłce. A przyczyną odłączenia prądu w budynku, w którym pan Amadeusz trzymał swoje półprodukty w zamrażarkach, było niewywiązanie się przez niego z warunków ugody. Chodziło w niej o spłatę zaległości w ratach. Pierwotnie była mowa o ponad 12 tysiącach złotych, ale po wdrożeniu tarczy solidarnościowej kwota ta zmniejszyła się do 7 tysięcy złotych, a rata wynosiła nieco ponad 600 zł miesięcznie. Restaurator wykazał co prawda, że regularnie wykonywał przelewy do Energi-Obrót, ale nie zawsze robił to w wyznaczonych terminach.

- Ważne jest, aby klienci z planami ratalnymi spłacali terminowo nie tylko raty, ale także bieżące zobowiązania, ponieważ zgodnie z warunkami ugody nieterminowa wpłata prowadzi do zerwania planu i natychmiastowej wymagalności pełnej kwoty zadłużenia. Taką informację klient otrzymuje wraz z harmonogramem spłaty – informuje Radio ZET dyrektor biura prasowego Energi Krzysztof Kopeć. W takiej sytuacji znalazł się opisywany przez nas restaurator z Gdańska, który przyznał, że dostał w połowie listopada SMS-a ostrzegającego przed możliwym odcięciem prądu. Jednak podana w nim kwota – 5654 złote – była zdecydowanie wyższa niż rata, do której płacenia zobowiązany był co miesiąc, dlatego zignorował to wezwanie.

- Warto podkreślić, że w konsekwencji braku płatności klienci są informowani o możliwości wstrzymania dostaw energii pisemnie w wezwaniu do zapłaty, poprzez wiadomość SMS i/lub e-mail, zanim Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) otrzyma od sprzedawcy wniosek o wstrzymanie dostaw prądu. Daje to klientowi czas na odpowiednią reakcję, np. wcześniejszy kontakt z infolinią – dodaje Krzysztof Kopeć z biura prasowego Energi. W przypadku Amadeusza Gądka udało się po konsultacji ponownie rozłożyć zobowiązanie na raty. Nie ma jednak możliwości, by spółka zrekompensowała mu utracone na skutek rozmrożenia półproduktów pieniądze. A to dlatego, że restaurator był z kilkudniowym wyprzedzeniem uprzedzany o tym, że prąd może zostać odcięty i mógł się do tego odpowiednio przygotować.

