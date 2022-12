Rewolucja dla emerytów. Zniżki i ulgi od stycznia 2023

Waloryzacja emerytur nie jest jedynym sposobem na polepszenie sytuacji finansowej emerytów i rencistów. Seniorzy mogą liczyć na wymierne zniżki i ulgi podczas zakupów. Przysługują one okazicielom legitymacji emeryta-rencisty. Od 2023 roku zamiast plastikowej karty można będzie stosować jej elektroniczną wersję w aplikacji mObywatel. - Korzystając z elektronicznej legitymacji, świadczeniobiorcy będą mieli te same prawa, przywileje i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu – zapewnił Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Legitymacja emeryta w mObywatel. Zmiana od stycznia 2023

Z powodu szalejącej inflacji emerytom jest w Polsce coraz ciężej. Z Indeksu Koszyka Dudy wynika, że w ciągu ostatnich lat siła nabywcza świadczeń spadła tak bardzo, że seniorów stać jest tylko na około połowę zakupów, jakie mogli robić za poprzedniej ekipy rządzącej. To właśnie emerytów i rencistów najbardziej dotykają podwyżki cen podstawowych produktów, takich jak żywność. W Podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix, przyznał że w ciągu roku ceny w sklepach wzrosły średnio o zawrotne 26 procent.

Każda możliwość otrzymania zniżki lub ulgi jest więc dla seniorów bardzo ważna. Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia między innymi do tańszego kupowania biletów komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, zniżki oferują także samorządy, organizatorzy imprez kulturalnych, instytucje związane z system ochrony zdrowia oraz przedsiębiorcy, którzy zapraszają na przykład na tańsze zakupy w wybrane dni.

Od 1 stycznia 2023 w aplikacji mObywatel będzie można uruchomić elektroniczną wersję emeryckiej legitymacji. Z opcji tej będą mogli skorzystać zarówno Polacy, którzy będą przechodzić na emeryturę, jak i osoby, które prawo do świadczenia uzyskały już wcześniej.

- Dokumenty zawarte w tej aplikacji będą respektowane przez państwo polskie na równi z tradycyjnymi dokumentami, co naszym zdaniem jest swego rodzaju rewolucją, ale bardzo wygodną, ponieważ dostajemy szereg sygnałów, od obywateli, że chcieliby załatwiać swoje sprawy codzienne za pośrednictwem właśnie aplikacji mObywatel – zapowiedział odpowiedzialny za cyfryzację sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Osoby, które uzyskają uprawnienia do świadczeń w 2023 roku otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”. Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (formularz ERL).

RadioZET.pl/Rzeczpospolita