Rewolucja u lekarza. Koniec z płaceniem za wizyty. "Nie ma innej drogi"

Pieniądze w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Utrudniony dostęp do specjalistów i długie kolejki sprawiają, że Polacy coraz częściej decydują się na korzystanie z prywatnych wizyt lekarskich. Prezeska Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz mówi w podcaście "Biznes. Między wierszami", że niebawem odczujemy ogromne zmiany w funkcjonowaniu systemu.

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej - co się zmienia dla przeciętnego Kowalskiego?

- Teraz NFZ będzie przygotowywał parametry dotyczące tego, jak będzie oceniał świadczeniodawców. Specjaliści będą wyznaczali parametry, które świadczeniodawca będzie musiał spełnić. Chodzi przede wszystkim, żeby płacić za efekt, czyli czy pomogliśmy pacjentowi, w jaki sposób przeprowadziliśmy cały proces leczenia i czym on się zakończył - mówi Anna Rulkiewicz i dodaje, że zmiany są nieuniknione.

- Dzisiaj to pacjent biega od lekarza do lekarza bez efektów, bo się płaci za procedury i nie ma pełnej koordynacji żeby wszyscy skupili się na tym, aby pacjenta tak poprowadzić ścieżką, żeby jak najszybciej doprowadzić do wyleczenia lub zaleczenia - dodaje prezeska Lux Med.

Czy to jest realne do wdrożenia? Jeżeli tak, to kiedy? - To jest realne do wdrożenia tylko to jest zmiana całego systemu. Jeżeli już ustawa weszła i teraz NFZ się przygotowuje to myślę, że za pół roku lub za rok pewne elementy będą już płacone za jakość i to się będzie rozszerzało aż się pokryje cały system. Ja w to bardzo mocno wierzę, bo nie ma innej drogi.

RadioZET.pl