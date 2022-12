Rewolucja w budowie domów. Ministerstwo znosi limit

Dom na zgłoszenie stanie się znacznie większy od 1 stycznia 2023 roku. Po ewaluacji wyników wprowadzenia uproszczonej procedury budowania domów o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło rozszerzyć program: na zgłoszenie można będzie stawiać domy jednorodzinne bez względu na ich powierzchnię.

Dom na zgłoszenie bez limitu powierzchni. Zmiana od 1 stycznia 2023

Z uproszczonej procedury budowy domów do 70 metrów kwadratowych można korzystać od 1 stycznia 2022 roku. Wystarczy zgłoszenie z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W przypadku gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Termin na wydanie W-Z dla domu do 70 metrów kwadratowych to 21 dni.

- Zaraz po moim przyjściu na urząd ministra rozwoju przeanalizowaliśmy sytuację domków do 70 m, które już wcześniej mogły być budowane bez pozwoleń. I okazuje się, że te procesy są bezpieczne, te budowy toczą się zgodnie z zasadami sztuki - powiedział Buda w Polskim Radio 24.

Kolejnym etapem reformy ma być zdjęcie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla domów znacznie większych. Według deklaracji Waldemara Budy, na zgłoszenie będzie można stawiać budynki jednorodzinne „bez względu na powierzchnię”.

- Nasza decyzja, żeby rozszerzyć te przepisy o wszystkie domy jednorodzinne bez względu na powierzchnię - czyli jeżeli budujemy nawet dom 150-200 metrowy, to tutaj również pozwolenie nie będzie potrzebne. Te przepisy od początku roku już będą obowiązywać – zadeklarował szef MRiT.

MRiT wcześniej informowało, że planuje dalsze uproszczenie procedury budowlanej. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, będzie można wznosić także domy jednorodzinne powyżej 70 metrów kwadratowych. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W tym przypadku ma pozostać natomiast obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

RadioZET.pl/PAP