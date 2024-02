Rewolucyjna zmiana w Biedronce. Minimalna wartość zakupów: 249 zł

4000 produktów znajdujących się w ofercie Biedronki można zamówić z dostawą do domu, i to wybierając datę nawet do 4 dni od daty złożenia zamówienia. Minimalna wartość zakupów to 249 zł, żeby dostawę otrzymać za darmo, trzeba będzie wydać ponad 500 zł. W ofercie nie będzie alkoholu, papierosów ani napojów energetycznych.