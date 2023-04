Robert Telus. Gospodarstwo, dzieci i oświadczenie majątkowe

Robert Telus to członek PiS od 2007 roku, w 2023 roku został powołany na ministra rolnictwa. Czterokrotnie udało mu się zdobyć mandat posła: w 2007, 2011, 2015 i 2019 roku. W 2021 powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych, został także przewodniczącym szefem sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej i podkomisji ds. monitoringu zwalczania ASF. Jest także wiceszefem podkomisji do spraw OZE i nadzoru nad inwestycjami w energetykę jądrową, zasiada ponadto w sejmowej komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, w podkomisji do spraw realizacji programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach i w komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Należy do kilku zespołów parlamentarnych, w tym do zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej oraz do zespołu ds. Sołtysów i zespołu ds. Strażaków.

Robert Telus. Gospodarstwo, oświadczenie majątkowe

Robert Telus jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 30,2 ha, wartego według oświadczenia majątkowego (wraz z maszynami rolniczymi i zabudowaniami gospodarskimi) 750 000 zł. Dzierżawi też z żoną 32 ha od osób prywatnych. Nowy minister rolnictwa oświadczył ponadto, że jest właścicielem działki o powierzchni 0,2 ha z zabudowaniami (wartej 310 000 zł) oraz jednej trzeciej części części zabudowanej działki o powierzchni 0,0518 ha (wartość udziału ma wynosić 70 000 zł).

Robert Telus jest właścicielem ciągnika New Holland z turem wycenionego na 170 000 zł, prasy zwijającej Unia wartej według oświadczenia 53 000 zł, rozrzutnika do obornika MetalFach wycenionej na 40 000 zł, przyczepy MetalFach o zadeklarowanej wartości 33 000 zł, siewnika z agregatem Unia (30 000 zł), przyczepy do bal MetalFach (25 000 zł), pługu (17 000 zł), kosiarki do trawy Unia (15 000 zł) oraz agregatu uprawowego Unia (14 000 zł).

Z informacji udzielonych przez Roberta Telusa wynika, że na 18 hektarach uprawia kukurydzę, pszenicę, żyto i owiec. Na pozostałej ziemi są łąki: minister rolnictwa prowadzi hodowlę zachowawczą konika polskiego pod kontrolą Instytutu Zootechniki w Balicach i Polskiego Związku Hodowców Koni.

Z oświadczenia majątkowego Roberta Telusa za 2022 rok wynika, że razem z żoną ma dom o powierzchni 190 metrów kwadratowych warty według ministra rolnictwa 230 000 zł oraz drugi dom (spadek po rodzicach) o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyceniony na 130 000 zł.

Robert Telus ma 360 000 zł oszczędności. W 2021 roku zarobił ponadto 158 612, 53 zł dzięki uposażeniu poselskiemu, zainkasował 5041,64 zł diety oraz odnotował 1229,78 zł przychodów z innych źródeł. Minister rolnictwa zadeklarował ponadto przychody żony z dzierżawy w wysokości 94 800 zł oraz dopłaty z Unii Europejskiej wynoszące 140 000 zł.

Robert Telus. Żona, dzieci, wykształcenie

Robert Telus ma żonę Małgorzatę, z którą ma czwórkę dzieci. Stworzył też rodzinę zastępczą dla kolejnej piątki. Nowy minister ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska.

Robert Telus. Umorzona sprawa o płatną protekcję

W 2021 roku prokuratura zajęła się śledztwem dotyczącym możliwe płatnej protekcji, dotyczącym Roberta Telusa. Obecny minister rolnictwa kupił pod koniec listopada 2020 roku ziemię o powierzchni 1,45 ha od Błażeja D. odsiadującego wyrok 25 lat więzienia za próbę zabójstwa, płacąc za nią 14 000 zł, a więc około 1 zł za metr.

Powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył skazaniec, który twierdził, że w zamian za obniżenie cen sprzedawanych działek Telus miał wykorzystać znajomości w Ministerstwie Sprawiedliwości do wznowienia procesu w jego sprawie. Płocka prokuratura po 11 miesiącach badania sprawy stwierdziła, że do protekcji nie doszło i umorzyła sprawę.

RadioZET.pl/Tygodnik Przegląd Rolniczy/wyborcza.pl