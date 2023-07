„Rodzina zyska 80 złotych na miesiąc”. Soboń: to koszt, ale chcemy go ponieść

Inflacja w czerwcu spadła do poziomu 11,5 proc. Wzrost cen „tuszowany” jest jednak przez kosztowne programy rządowe, w tym tarczę antyinflacyjną, zakładającą zerowy VAT na żywność. Niewykluczone, że boom cenowy, czyli koniec tarczy antyinflacyjnej, zostanie odroczony.

VAT zero na żywność zostanie na dłużej?

W ramach tarczy antyinflacyjnej od lutego 2022 roku niektóre kategorie żywności objęte są zerową stawką VAT. Mowa o produktach, dla których stawka VAT, co do zasady, wynosiła 5 proc., a zatem m.in. mięso, mleko, jaja, warzywa i owoce, tłuszcze i zboża.

Obniżona do 0 proc. stawka podatku ma obowiązywać do końca roku. To tym czasie już w styczniu 2024 roku wróciłaby do 5 proc., a ceny tych produktów poszłyby w górę, co podbiłoby inflację. Resort finansów rozważa jednak odroczenie tego boomu cenowego.

- Rząd będzie rozważał możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność - poinformował podczas konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że w tym roku ubytek w budżecie z powodu zerowej stawki VAT na żywność sięgnie około 11 mld zł. – To mniej pieniędzy w budżecie, ale chcemy to robić, będziemy rozważali, czy kontynuować to rozwiązanie, bo ono realnie pomaga Polakom. To jest nawet 80 zł każdego miesiąca dla polskiej rodziny mniej w wydatkach na żywność - podsumował Soboń.

RadioZET.pl/PAP