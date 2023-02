Rosja rajem podatkowym. „Szykują się problemy dla polskich firm”

Rosja rajem podatkowym obok 16 innych krajów. Na unijną, czarną listę wpisane zostały ponadto: Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka i Wyspy Marshalla. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Rosja rajem podatkowym. Nowy kraj na czarnej liście

Jak uzasadniła Rada, rosyjski system podatkowy nie spełnia unijnych kryteriów. „Ponadto po rosyjskiej agresji na Ukrainę dialog z Rosją na temat kwestii związanych z opodatkowaniem utknął w martwym punkcie” – czytamy. Eksperci z Grant Thornton zaalarmowali, że taki krok może wiązać się z konsekwencjami dla polskich przedsiębiorców. „Przedsiębiorcy powinni przygotowywać się na okoliczność, że polski ustawodawca może pójść w ślady Komisji Europejskiej i również uznać Rosję za raj podatkowy” – czytamy w komentarzu.

Przepis nie znajduje co prawda zastosowania w przypadku otrzymywanych z Rosji transferów, np. dywidend czy należności licencyjnych (jako należności „od” nie „do” podmiotu z Rosji), jednak jeśli polski podatnik dokonuje jakichkolwiek płatności na rzecz powiązanego podmiotu z siedzibą w Rosji, należy mieć na uwadze ryzyko powstania schematu podatkowego podlegającego raportowaniu. Grant Thornton

Niewykluczone zatem, że polskie firmy mogą wpaść w pułapkę, która zrodzi nowe obowiązki podatkowe: raportowania schematów podatkowych. To wiąże się z kolejnym obowiązkiem sprawozdawczym względem skarbówki.

Jak powinni przygotować się polskie firmy? „Ustal, czy w grupie funkcjonują podmioty z Rosji. Następnie sprawdź, czy są one powiązane z Twoją spółką w świetle przepisów o schematach podatkowych. Jeśli zidentyfikujesz podmioty powiązane z Rosji, wprowadź krok do procesów podatkowych polegający na systematycznej weryfikacji zakupów pod omawianym kątem, a także opracuj i wdróż procedurę raportowania. Pozwoli Ci to zadziałać szybko i skutecznie, gdy zajdzie taka potrzeba” – czytamy w komentarzu Piotra Chojnackiego, doradcy podatkowego TA&TPT.

Które firmy bezpośrednio współpracują z Rosją? Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polską i rosyjską gospodarkę? Analityk Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki odpowiedział na te pytania w podcaście „Biznes. Między Wierszami”.

Obecna unijna lista rajów podatkowych uwzględnia następujące kraje: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Bahamy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kostaryka, Fidżi, Guam, Wyspy Marshalla, Palau, Panama, Rosja, Samoa, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Vanuatu.

