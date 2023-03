Rosja „tanią stacją benzynową Chin”. Czarne chmury nad gospodarką Kremla

Wojna w Ukrainie to cios w rosyjską gospodarkę. Choć Kreml „bogaty” jest w gaz i ropę, to odcięcie się od Rosji partnerów handlowych doprowadzi ją do zubożenia. Jak mówił Marcus Keupp w wywiadzie dla magazynu Bilanz "w październiku tego roku Ukraina pokona Rosję".

Czarne chmury nad rosyjską gospodarką. Nowe wojenne prognozy

- Nie ma kwestii, czy Ukraina pokona Rosję, ale kiedy (to nastąpi) - stwierdził Keupp. - Rosja strategicznie przegrała wojnę – dodał.

Zdaniem eksperta "Rosja wkrótce zużyje swoje rezerwy". - Ukraina jest wspierana przez Zachód, a Zachód ma większą siłę - przekonywał ekspert.

Według Keuppa wskaźnik strat Rosjan jest "ogromnie wysoki, wyższy niż w czasie II wojny światowej". Rosjanie tracą "pięć czołgów i sześć bojowych wozów piechoty" dziennie. Można "po prostu obliczyć, kiedy Rosji skończy się sprzęt".

Zdaniem eksperta po rosyjskiej klęsce tamtejsza gospodarka cofnie się, zaś państwo Putina będzie krajem „rozwijającym się”.- Rosja będzie tanią stacją benzynową Chin, dopóki nie zostanie wypompowana do sucha, a następnie wyrzucona przez Chiny na śmieci – podsumował.

Choć Rosja zrekompensowała sobie partnerstwo Zachodu krajami tj. Chiny czy Indie, to i tak spadające ceny surowców przełożą się na straty w budżecie Kremla. O tym, dlaczego Rosja jeszcze nie zbankrutowała i skąd ma pieniądze na finansowanie wojny mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

- Surowce potaniały, a Kreml został zmuszony, by szukać dodatkowych dochodów np. z nowych podatków – podsumował nasz rozmówca.

