Rośnie liczba wypadków przy pracy. GUS podał dane

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy. Obejmują one okres od stycznia do września 2023 roku. Z informacji wynika, że w tym czasie zgłoszono 45 809 osób poszkodowanych. Jest to o 7,5 % więcej w porównaniu z danymi z tych samych miesięcy za rok 2022. Ponadto zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących tj. wskaźnik wypadkowości z 2,99 do 3,22.

Mniej wypadków śmiertelnych i ciężkich

Według najnowszych danych zebranych przez GUS liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 99 osób, z kolei w wypadkach ciężkich – 206 osób. W porównaniu z ubiegłym okresem jest to zatem spadek kolejno o 10,0% i 5,1%.

Najwięcej poszkodowanych tj. w sumie 45 504 osoby odnotowano natomiast w wypadkach przy pracy z innym skutkiem. Ponadto według opracowania GUS - 233 osoby uległo wypadkom podczas wykonywania pracy zdalnej lub telepracy.

Wypadki przy pracy. Najczęstsza przyczyna

Główny Urząd Statystyczny opublikował również dane dotyczące wskaźnika wypadkowości dla poszczególnych województw. Największy odnotowano w województwach: śląskim (4,23), warmińsko-mazurskim (4,01) i opolskim (3,93). Wśród województw o najniższym wskaźniku wypadkowości znalazły się z kolei woj.: małopolskie (2,36) mazowieckie (2,46) oraz lubelskie (2,72).

Pod względem rodzaju działalności gospodarczej najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 osób odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie, z kolei najmniej – w sekcji informacja i komunikacja. Ponadto z danych GUS wynika, że w okresie od stycznia do września 2023 r. najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy (40,7%) było nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

RADIO ZET/dane GUS