„Rozlicz PIT i wygraj samochód”. Ruszyła loteria

PIT za 2022 rok można rozliczyć do 2 maja. Roczne zeznanie podatkowe złożyć należy do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Meldunek w stolicy nie jest konieczny, by mieszkańcy rozliczyli PIT w jednym z warszawskich urzędów. Miasto namawia mieszkających w Warszawie, by to właśnie tutaj rozliczyli swój PIT. Podatek zasili wówczas lokalny budżet, a podatnik zyska szansę na wygraną w loterii.

PIT w Warszawie. Miasto ogłosiło loterię

„Dlaczego warto rozliczyć PIT w stolicy? Środki z podatków pomagają rozwijać miasto. Nowe szkoły, autobusy, wsparcie dla rodzin i potrzebujących – to tylko część zadań, na które można przeznaczyć fundusze. W tym roku mieszkańcy mają jeszcze jeden powód, by rozliczyć się w Warszawie” – czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Tym powodem jest loteria organizowana przez lokalne władze. Konkurs wystartował w niedzielę 15 stycznia. By wziąć udział w akcji „Płać PIT w Warszawie” nie trzeba mieć meldunku w stolicy. Wystarczy wskazać Warszawę jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2022 rok. Poza złożeniem deklaracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.placpitwwarszawie.pl. Termin za rozliczenie PIT mija 2 maja, jednak czasu na zgłoszenie się do konkursu jest więcej: do 31 maja.

Nagrody? Rowery elektryczne, smartwatche i główna nagroda: samochód hybrydowy.

Urząd miasta szacuje, że z ponad 2 mln mieszkańców Warszawy zaledwie 1,5 mln rozlicza PIT w stolicy. By rozliczyć się ze skarbówką, nie trzeba udawać się do urzędu. Najpopularniejszy formularz PIT-37 dostępny będzie także w usłudze Twój e-PIT.

RadioZET.pl/mat.pras