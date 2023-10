Rozliczenie nowego podatku. Rząd liczył na miliardy, a zapłaciło tylko 14 podmiotów

W 2022 roku rząd wprowadził podatek od przerzuconych dochodów. Chodziło o to, by opcja przerzucenia dochodów do opodatkowania do państw z przyjaźniejszym system podatkowym, wydawała się firmom mniej atrakcyjna. Ekspertka z Grant Thornton podsumowali rozliczenia: choć przedsiębiorcy poświęcili na nowy obowiązek długie godziny, to efekt fiskalny wydaje się marny.