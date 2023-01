Rozliczenie PIT 2023. PIT-37 i inne deklaracje „złożą się same”

PIT można będzie rozliczać za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W dalszym ciągu jednak nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania. Skarbówka udostępni automatycznie uzupełnione zeznania do akceptacji głównie pracownikom, zleceniobiorcom, emerytom i wynajmującym mieszkania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w dalszym ciągu nie będą mogły skorzystać z tej usługi. Przedsiębiorcom pozostaje wizyta w urzędzie skarbowym lub skorzystanie z e-deklaracji.

Twój e-PIT. Kto i kiedy skorzysta

W celu rozliczenia dochodów za 2022 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy składają zeznanie PIT-37 lub PIT-38 (wykazując przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub przychodów kapitałowych).

Z usługi skorzystają też rozliczający się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Aby zalogować się do systemu, należy podać PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za 2021 rok i jedną z kwot przychodu z PIT-11. Szybszą opcją jest Profil Zaufany lub bankowość elektroniczna, która także umożliwia dostęp do usługi Twój e-PIT.

Po zalogowaniu się do platformy podatnik uzyska dostęp do uzupełnionych przez skarbówkę zeznań podatkowych. Te zostały wypełnione „z automatu” po przekazaniu do systemu danych od płatników (np. pracodawców) o zarobkach w 2022 roku, odprowadzonych podatkach i składkach.

Każdy podatnik może dokonać zmian w przygotowanych formularzach lub sprawdzić ich poprawność. Może zaakceptować druk, co będzie oznaczało wysyłkę do skarbówki, może też nie robić nic – a deklaracja i tak zostanie zaakceptowana z automatu. Jedynie zeznania PIT-28 i PIT-36 nie będą automatycznie akceptowane.

Warto jednak wcześniej zajrzeć do deklaracji zważywszy na co najmniej dwa powody: ulgi do wykorzystania i szybszy ewentualny zwrot podatku.

Twój e-PIT. Jak obniżyć podatek (ulgi i odliczenia)

W usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem, co przy dużej różnicy w zarobkach, pozwoli zaoszczędzić. Taka możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem za 2022 rok. NOWE ZASADY

Dodatkowo podatnik może uwzględnić w zeznaniu ulgę związaną z przekazaniem darowizny, ulgę na dzieci, ulgę na internet czy ulgę rehabilitacyjną. Można będzie także przekazać po raz pierwszy 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Zalogowanie się do systemu Twój e-PIT przed 2 maja umożliwi zatem uwzględnienie preferencji, które w konsekwencji mogą wpłynąć na ostateczną kwotę podatku do zapłaty.

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto poświęcić czas na sprawdzenie deklaracji PIT w tej usłudze. Im szybciej prześlemy PIT, tym szybciej dostaniemy ewentualny zwrot podatku.

PIT 2023. Kiedy zwrot podatku

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Nie warto czekać zatem, aż nasz PIT z automatu zostanie zaakceptowany 2 maja. Wówczas bieg 45 dni rozpocznie się ostatniego dnia wysyłki deklaracji.

Ci, którzy zdecydują się na wizytę w urzędzie i złożą papierowe zeznanie, na zwrot podatku poczekają do 3 miesięcy od dnia złożenia druku.

RadioZET.pl/gov.pl