Rozliczenie PIT za 2022 rok. Ważny komunikat MF. „Usługa nie jest dostępna”

Twój e-PIT ruszy 15 lutego 2023 roku. Usługa ta który ułatwi wybranym podatnikom rozliczenie się ze skarbówką. W przypadku np. najpopularniejszej deklaracji PIT-37, nawet jeśli podatnik nic nie zrobi i nie sprawdzi zeznania, deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana w maju.

Twój e-PIT jeszcze nie działa

Usługa Twój e-PIT będzie nieczynna od 3 do 14 lutego – poinformowała PAP Krajowa Administracja Skarbowa. Jak wynika z informacji KAS, powodem są przygotowania do rozliczenia podatku za 2022 r.

- Od 3 do 14 lutego br. będą prowadzone prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT w związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za 2022 rok. Zapraszamy ponownie do usługi 15 lutego - poinformowała PAP rzeczniczka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Z usługi skorzystają też rozliczający się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Zeznanie podatkowe za rok ubiegły należy złożyć do 2 maja 2023 roku.

RadioZET.pl/PAP