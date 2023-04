Rozporządzenie o pomocy rolnikom. Są konkretne kwoty za zboże

Rolnicy dostaną pieniądze od państwa. Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE. Rozwiązanie powinno zachęcić rolników do sprzedaży zbóż lub rzepaku.

Rozporządzenie o wsparciu dla rolników. Kto dostanie pieniądze?

Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 roku. Pomoc została przyznana z powodu problemów z cenami, spowodowanymi zaleganiem w magazynach zboża z Ukrainy, które miało zostać przez Polsce przewiezione do odbiorców w innych krajach.

Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie: w województwie lubelskim lub podkarpackim: 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych; w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim: 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych; w pozostałych województwach: 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Żeby otrzymać wsparcie rolnicy będą zobowiązani do dostarczenia faktur potwierdzających sprzedaż zbóż lub rzepaku. Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha użytków rolnych. Wsparcie będzie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. Dopłaty będą mogli otrzymać wyłącznie rolnicy.

Ta grupa może liczyć na wsparcie także na innych polach. Rząd poinformował, że podniesie kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 zł do 1,46 zł i wystąpi do KE o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. - Za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 54 gr na litr oleju napędowego – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowa pomoc będzie wypłacana na wniosek producenta rolnego, który zostanie złożony do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) o zwrot podatku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

RadioZET.pl