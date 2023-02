RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Ważna wiadomość dla kredytobiorców

Stopy procentowe ani nie wzrosną, ani nie zmaleją - zadecydowała Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, nadal pozostała na poziomie 6,75 procent, stopa lombardowa utrzymana została na poziomie 7,25 procent, a stopa depozytowa nadal wynosi 6,25 procent. Stopa redyskontowa weksli to nadal 6,8 procent, a stopa dyskontowa weksli - 6,85 procent.

Stopy procentowe w lutym 2023. RPP podjęła decyzję

To piąty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych. Ostatnia zmiana - podwyżka - miała miejsce we wrześniu 2022 r. Wprawdzie RPP nie ogłosiła, że cykl podwyżek stóp został zakończony, jednak zdaniem ekonomistów więcej podwyżek stóp procentowych już nie będzie.

- Efektem utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie są obniżki stawki WIBOR 3M – ważnego składnika oprocentowania większości złotowych kredytów mieszkaniowych. Jeszcze na początku listopada ubiegłego roku WIBOR w wersji trzymiesięcznej był notowany na poziomie ponad 7,6 procent. Wszystko dlatego, że rynek spodziewał się wtedy dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP. Do tego jednak nie doszło, w efekcie czego dn. 06.02.2023 osiągnął on poziom 6,91 procent i była to najniższa wartość wskaźnika od czerwca 2022 roku. Choć spadek ten (o 0,7 pkt. proc.) może wydawać się niewielki, to oznacza ratę kredytu niższą o około 5 procent. W przypadku 25-letniego kredytu na kwotę 300 tys. złotych jest to kwota rzędu 140-150 złotych - opisali skutki utrzymywania stóp procentownych na niezmienionym poziomie analitycy HRE Investments.

fot. HRE Investments

- Zakładamy, że w tym roku stopy procentowe w Polsce nie ulegną zmianie ze względu na stosunkowo powolne wygasanie inflacji. Choć konsumpcja hamuje i ostatnio rozczarowała dynamika wynagrodzeń, to ogółem polska gospodarka w minionych tygodniach na wielu płaszczyznach zaskakiwała odpornością. Jednocześnie w mniej ponurych barwach jawi się przyszłość naszych głównych partnerów handlowych. Silniejszy wzrost i rosnące szanse na uniknięcie recesji oddziałują w kierunku mocniejszej i trwalszej presji cenowej. Inflacja konsumencka w Polsce na koniec roku może przekraczać 10 proc. r/r, a inflacja bazowa, która jak na razie niezmiennie utrzymuje wzrostową trajektorię i zbliża się do 12 proc. r/r, w grudniu wynosić może ok. 8 proc. r/r. Tak wysokie wartości wskaźników dynamiki cen prawdopodobnie pokrzyżują plany zwolennikom szybkich obniżek stóp. Dopiero w 2024 r. możliwa będzie redukcja. Jej skala, ze względu na wolne opadanie dynamiki cen i wychodzenie światowej koniunktury z dołka, będzie jednak zapewne stosunkowo skromna i łącznie nie powinna przekroczyć dwóch punktów procentowych. Oznacza to, że czasy rekordowo taniego pieniądza szybko nie wrócą – ani w Polsce ani w głównych gospodarkach - podsumował decyzję RPP Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

- W tym cyklu już podwyżek nie będzie, następnym ruchem będzie obniżka stóp – stwierdził ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

RadioZET.pl/PAP