RPP rozszyfrowana? Tak zmienią się stopy procentowe „w myśl tej reguły”

Stopy procentowe mogą zostać obniżone o 0,25 punktu procentowego – zapowiedział Grzegorz Ogonek. Inflacja liczona rok do roku spadła w październiku 2023 do 6,5 procent, co ma być dla RPP impulsem do zadziałania według dotychczas stosowanych „zasad” i rozluźnienia polityki pieniężnej. Obniżenie stóp oznaczałoby spadek płaconych rat kredytów hipotecznych oraz stymulowanie gospodarki, która znalazła się niebezpiecznie blisko stagnacji.

Stopy procentowe znowu w dół? Bankowcy rozszyfrowali „reguły” RPP

Skończyliśmy z grozą inflacji, która spadła do wartości jednocyfrowej – taką radosną nowinę przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Inflacja nadal jest ogromna i dalej bezlitośnie drenuje portfele Polaków, a na dodatek jest przypudrowana i tak naprawdę 2 razy wyższa – takie ponure wieści głosili ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kto ma rację i czy możliwe, że wszyscy? Inflacyjne tajniki przybliżyła w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, osoba, której decyzje współwyznaczają wysokość wskaźnika inflacji w Polsce.

Oglądaj

W październiku, według wstępnego szacunku GUS, inflacja spadła do 6,5 procent z 8,2 procent we wrześniu. Jednak ekonomista Santander BP zwraca uwagę, że niewykluczone, że RPP może zmienić dotychczas stosowane reguły. - RPP dostanie nową projekcję, więc może sobie na nowo poukładać wizję powrotu do celu inflacyjnego i na nowo rozważyć bilans ryzyk. W efekcie wcześniej stosowana reguła RPP może ulec zmianie – stwierdził Grzegorz Ogonek.

- RPP po roku utrzymywania kosztu pieniądza na najwyższym od 2002 r. poziomie 6,75 proc. we wrześniu rozpoczęła cykl obniżek. Pierwszy ruch zszokował i mocno zaszkodził złotemu, ponieważ jego skala wyniosła aż 75 pb. Kolejna, październikowa redukcja była już bardziej zachowawcza, zdecydowano się na cięcie o 25 pb. Wydaje się, że spełnione są przesłanki do powtórzenia ostatniego kroku. Jeśli władze monetarne ponownie zaskoczą, to tym razem utrzymując koszt pieniądza bez zmian - przypomniał Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

- Jednak nie wiemy, jakie NBP przyjmie założenia w najnowszej projekcji, a jakieś przyjąć musi – choćby co do tego, jak będzie wyglądać kwestia VAT na żywność oraz jaka będzie skala mrożenia cen prądu, gazu i ciepła. W zależności od tych założeń inflacja może zmieścić się w celu już w przyszłym roku albo będzie wyraźnie powyżej. My na przykład spodziewamy się, że inflacja wyniesie w przyszłym roku średnio nieco ponad 6 procent, przyjmując, że rachunki za prąd wzrosną od stycznia o 40 procent i powróci VAT na żywność – zapowiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Dodał, że wcześniej eksperci banku prognozowali, że po listopadowej obniżce stóp procentowych RPP wstrzyma się z obniżkami stóp na ok. pół roku, aby przekonać się, jak będzie kształtować się inflacja.

Źródło: Radio ZET/PAP