Rusza nowy program rządowy. Można dostać blisko 50 tys. złotych

Odnawialne źródła energii to przyszłość, jeśli chodzi o zasilanie domów w energię elektryczną. Przykładowo, turbina wiatrowa o mocy 0,5 kW wystarczy do zasilania automatycznej bramy wjazdowej. To opłacalne rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej osób. Teraz, po dotacjach do fotowoltaiki, właściciele domów mogą skorzystać z dofinansowania do instalacji wiatrowych. Ile pieniędzy można otrzymać?

Rusza program Moja elektrownia wiatrowa 2024. Ile wyniesie dofinansowanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział uruchomienie w 2024 r. programu "Moja elektrownia wiatrowa", w którym można będzie uzyskać bezzwrotną dotację na budowę własnej mikroelektrowni wiatrowej, z magazynem energii. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wiatraków wyniesie aż 400 milionów złotych.

W ramach programu "Moja elektrownia wiatrowa" będzie można uzyskać środki pokrywające do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli wydatków związanych z zakupem i montażem turbiny wiatrowej, magazynu energii, wraz z niezbędnym osprzętem. Właściciele domów mogą skorzystać z dwóch dotacji:

instalacja wiatrowa – nie więcej niż 30 tys. zł (do 5 tys. zł/1 kW),

magazyn energii elektrycznej - nie więcej niż 17 tys. zł (do 6 tys. zł/1 kWh)

Kto otrzyma dofinansowanie? Najważniejsze kryteria

W programie "Moja elektrownia wiatrowa" są następujące zastrzeżenia, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie:

wiatrak nie może być wyższy niż 30 m,

moc mikroelektrowni nie może być większa niż 20 kW,

w przypadku mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej łączna moc nie może przekraczać 50 kW

pojemność magazynu energii powinna wynosić co najmniej 2 kWh,

instalacja wiatrowa musi być nowa (urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem),

instalacja musi pracować co najmniej 5 lat

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych. Wiatrak powinien zostać zbudowany na budynku mieszkalnym lub na działce przy budynku mieszkalnym. Kogo nie dotyczy program? Z dofinansowania nie skorzystają właściciele budynków wykorzystywanych sezonowo, letniskowych, rekreacyjnych czy gospodarczych.

Źródło: Radio ZET/ Wirtualna Polska