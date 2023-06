Rusza program dopłat. Minister: pieniądze na kontach „jutro albo nawet dziś”

Pieniądze mogą rozwiązać dużo problemów – między innymi kłopoty, w które wpadli polscy rolnicy z powodu pozostania w naszym kraju zbóż z Ukrainy. Znacznie obniżyło to ceny i zablokowało możliwość prowadzenia skupu przez część podmiotów. Dla rolników były to wymierne straty, za które udało im się wywalczyć rekompensatę. Warunkiem jest sprzedaż ziarna między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 roku.

Dopłaty dla rolników. „Straty z powodu agresji Rosji”

Wnioski o przyznanie pomocy producenci pszenicy lub gryk mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca 2023 roku. Pieniądze należeć będą się osobom, które „poniosły stratę z powodu agresji Rosji na Ukrainę”.

Telus pytany o wsparcie dla rolników związane z kryzysem zbożowym podkreślił, że wnioski o pomoc są składane, a pieniądze „na dniach będą na kontach rolników”. - Obiecałem rolnikom na ostatnim proteście w Dorohusku, że do końca czerwca zaczną wpływać środki. Myślę, że jutro albo nawet dziś środki będą wpływać. Czekam, by to ogłosić - powiedział minister.

Na pytanie, ile zbóż jeszcze zalega w magazynach, odparł, że w tej chwili coraz mniej. Przyznał, że jest jeszcze problem z kukurydzą. - Nasze firmy skupiły mokrą kukurydzę po 900 zł, później ta cena kukurydzy bardzo mocno spadła. Teraz sprzedają wysuszoną po 1000 zł, a przecież są koszty wysuszenia; czekają, aż wzrośnie cena, kukurydza zalega - stwierdził.

Poinformował, że od marca do maja z Polski wywieziono ponad 3 mln ton zboża. - Jeśli doliczymy do tego czerwiec, a czerwiec będzie jeszcze lepszy, to będzie ponad 4,5 mln ton - przekazał szef MRiRW. Dodał, że sytuacja ze zbożem jest opanowana, problem jest jeszcze z nadwyżką kukurydzy.

Wartość tzw. wojennej pomocy dla rolników, czyli wprowadzonej w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, sięgnie 15 mld zł - poinformował w środę w Radiu Plus minister rolnictwa Robert Telus.

