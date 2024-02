Ruszył nabór wniosków o 800 plus. Nie złożysz – stracisz pieniądze

Od 1 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i potrwa do 31 maja 2025 roku. Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS. Brak wniosku będzie oznaczał utratę prawa do świadczenia.