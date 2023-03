Ruszyły wypłaty emerytur po waloryzacji. ZUS podał nowe wysokości świadczeń

Waloryzacja emerytur jest rekordowo wysoka, tak samo jak podwyżki przyznawane poszczególnym beneficjentom świadczeń wypłacanych przez ZUS. O ile dokładnie wzrośnie świadczenie, można sprawdzić korzystając z kalkulatora emerytury po waloryzacji. Seniorzy powodów do równie dużej jak nominalna podwyżka radości nie mają: GUS podał, że w 2022 roku realna wysokość świadczeń, po uwzględnieniu inflacji, spadła o 4,7 procent. Historia ma się powtórzyć w 2023: seniorzy zbiednieją, bo ceny wzrosną bardziej, niż emerytury i renty.

Kalkulator waloryzacji. Ile wyniesie emerytura po podwyżce?

Na pierwszy rzut oka wysoka waloryzacja to dla seniorów bardzo dobry interes. W rzeczywistości jednak podwyżka świadczeń powinna być znacznie większa niż przyjęte przez rząd 14,8 procent, żeby za pieniądze otrzymywane z ZUS emeryci mogli zrobić takie same zakupy, jak rok wcześniej. W rzeczywistości z czegoś będą musieli zrezygnować, gdyż siła nabywcza ich emerytur i rent znów spadnie. Tak na pytanie, czy tegoroczna waloryzacja to dla seniorów dobry interes odpowiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej.

W tym świetle chwalenie się rządu uchwaleniem rekordowo wysokiej waloryzacji –zależącej od zapisanego w ustawie wzoru, do którego podstawia się wskaźniki podane przez GUS, a nie od woli rządzących – wygląda znacznie mniej imponująco. Oto, ile pieniędzy od 1 marca otrzymywać będą seniorzy.

Minimalna emerytura wynosi teraz 1588,44 zł brutto, czyli 250 zł więcej. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich, dodatek pielęgnacyjny, wynosi teraz 294,39 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej - 125 zł brutto.

Według wyliczeń ZUS emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3000 zł po waloryzacji dostaną 3444 zł (wzrost o 444 zł). Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia oraz o przyznaniu tzw. trzynastki w jednej przesyłce pocztowej.

RadioZET.pl/PAP