Rydzyk dogadał się z PiS. Telewizja Trwam dostanie prawie pół miliona za transmisje mszy

Tadeusz Rydzyk znów porozumiał się z partią rządzącą. Jak podał serwis Wirtualnemedia.pl, w styczniu podpisano aneks do umowy między PiS-em a fundacją Lux Veritatis. Jej przedmiotem jest transmisja mszy świętych. „W rejestrze nie podano, ilu transmisji mszy świętych dotyczy umowa ani w jaki sposób są one udostępnianie partii, podano, że płaci za to 39,6 tys. zł” – czytamy.

PiS płaci telewizji Trwam za transmisję mszy świętych

Rejestr umów zawartych przez partię wskazuje na odnowienie porozumienia z fundacją o. Tadeusza Rydzyka. Pierwszą taką umowę strony miały zawrzeć w 2015 roku.

„Fundacji o. Rydzyka PiS płaci 37 tys. zł za transmisję mszy świętej miesięcznie. Czyli około pół miliona złotych rocznie. Łącznie około 3,5 mln zł według umowy w latach 2015-2023. Ze składek, dotacji z budżetu państwa, czy wpłat prezesów spółek skarbu państwa...” – napisał na Twitterze ekonomista Rafał Mundry.

Serwis Wirtualnemedia.pl przypomniał, że TV Trwam udostępnia za darmo w telewizji naziemnej msze święte. Po co zatem PiS płaci za transmisję? Wsparcie budżetowe dla fundacji ojca Rydzyka stało się już tradycją. W odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek resort finansów wskazał, że w latach 2021 i 2022 Ministerstwo Finansów podpisało umowy z Fundacją Lux Veritatis na prawie 300 tys. zł, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - na niemal 330 tys. zł, a Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uzyskała prawie 430 tys. zł dotacji od resortu spraw zagranicznych. Na tym strumień pieniędzy się nie kończy. Resort edukacji zawarł z fundacją, Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Fundacją Nasza Przyszłość umowy na łączną kwotę 2,1 mln zł.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl