Rynek pracy „pełen wyzwań”. Większe obawy zwolnień

Praca w Polsce w teorii czeka na chętnych: raportowane przez GUS bezrobocie ani drgnie i należy do najniższych w ostatnim czasie. Rynek pracownika, pozwalający na przebieranie w ofertach i wybieranie tych najbardziej opłacalnych, może się jednak kończyć. Spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie miało drastyczne konsekwencje dla przedsiębiorstw, które mogą zacząć oszczędzać na kosztach pracy.

Rynek pracy w 2023 roku. Polacy pełni obaw

Pogorszenie sytuacji gospodarczej może wpłynąć na szanse pracowników na otrzymanie podwyżek. Wzrost pensji jest koniecznością, jeśli ma być zachowana siła nabywcza zarobków – przez inflację, która liczona rok do roku wyniosła w listopadzie 17,5 procent wartość pieniądza znacznie w ostatnim roku spadła. Jak rozmawiać z pracodawcą, żeby przekonać go do jak największej podwyżki, doradził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Oglądaj

Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce, stwierdził, że wybuch wojny za naszą wschodnią granicą wpłynął m.in. na zachwianie łańcuchów dostaw.

- Dużym wyzwaniem był też brak dostępu do kandydatów ze wschodu, głównie mężczyzn. W tym samym czasie nastąpił wzrost inflacji, a wraz z nim presja płacowa. Ostatecznie w drugiej części roku presja płacowa osłabła, wraz z coraz większym wpływem rosnących stóp procentowych czy też spadkiem zapotrzebowania na pracowników w wielu branżach - zauważył Sadowniczyk. Dodał, że nawet branża e-commerce, która od lat notuje rekordowe wzrosty w zapotrzebowaniu na pracowników, w tym roku nieznacznie wyhamowała.

Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce, podkreślił, że chociaż w ciągu roku firmy rekrutowały ostrożniej, nadal jednak można mówić o rynku pracownika.

- Brakuje wykwalifikowanej kadry zarówno na niższych, jak i wyższych szczeblach, w tym specjalistów w produkcji, IT, HR, dystrybucji, logistyce, marketingu i sprzedaży. A jednak, choć bezrobocie nie wzrosło, nastroje pracowników pogorszyły się w ciągu roku, co potwierdzają nasze badania - wzrósł odsetek osób obawiających się zwolnień, spadł odsetek osób liczących na podwyżki. Obserwujemy też, że pracownicy są mniej otwarci na zmianę pracy - powiedział Arrebola. Zwrócił uwagę, że mimo stałego wzrostu liczby ukraińskich pracowników wiele wakatów pozostaje nieobsadzonych.

- Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku będzie w dużej mierze zależała od rozwoju konfliktu w Ukrainie, a także zmian inflacji w Polsce i na świecie. Dlatego kluczowy okaże się pierwszy kwartał przyszłego roku, który na ten moment zapowiada się stabilnie pod względem zatrudnienia, przy założeniu standardowego, corocznego spadku. Będzie to czas, który wskaże nam kierunek, w jakim zmierza zarówno polski, jak i globalny rynek pracy - stwierdził Sadowniczyk. Arrebola dodał, że w nadchodzącym roku firmy będą przykładały szczególną wagę do optymalizacji kosztów i dyscypliny budżetowej.

- Choć wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku będzie mniej rekrutacji, to zatrudnienie odpowiedniej osoby, o oczekiwanych kwalifikacjach będzie jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Podobnie jak w 2022 roku wynagrodzenia będą rosły głównie na stanowiskach, na które jest duże zapotrzebowanie rynkowe – powiedział dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

RadioZET.pl/PAP