Rząd chce „zagonić” matki do pracy. Temu ma służyć program Maluch plus

500 plus to wsparcie pomagające sprostać finansowo wychowaniu dzieci, chociaż przez inflację pomoc ta jest coraz mniej odczuwalna. Inny charakter ma Maluch plus – tutaj, zamiast wręczania rodzicom pieniędzy, tworzona jest szansa na ich zarobienie mimo posiadania małego dziecka.

Maluch plus. Matki będą mogły pójść do pracy

- Bycie kobietą to piękna, ale też wymagająca rola. Każdego dnia żonglujemy obowiązkami domowymi, zawodowymi, ustalamy priorytety tak, aby pogodzić ze sobą wszystkie role, jakie pełnimy – stwierdziła minister Marlena Maląg. Opiekę nad małymi dziećmi trudno jednak łączyć z pracą – dlatego matki nawet przez kilka lat po urodzeniu nie są aktywne zawodowo.

Oglądaj

Szefowa MRiPS wyjaśniła, że część państwowych programów wspierających rodziców powstała, aby umożliwić prowadzenie życia zawodowego obok rodzinnego. Z tego powodu zostały wprowadzone zmiany do Kodeksu pracy czy przeprowadzone inwestycje w rozwój opieki żłobkowej.

- Powrót do pracy zawodowej warunkuje często dostęp do opieki żłobkowej, dlatego chcemy, aby każda gmina w Polsce miała swój żłobek. Na mapie Polski wciąż istnieją białe plamy, dlatego w tym roku ruszył program Maluch plus z dużo większym budżetem, 5,5 mld zł. To pozwoli na utworzenie ponad 100 tys. dodatkowych miejsc opieki nad maluchami - wytłumaczyła Maląg.

Minister podkreśliła, że 7 kwietnia w życie wejdą przepisy, które na stałe wprowadzają do polskiego porządku prawnego pracę zdalną. Pracodawca będzie zobowiązany do przyjęcia wniosku o możliwość pracy z domu m.in. od rodziców dzieci do 4 lat.

- Miejsca w żłobkach są bardzo ważne, co słyszę od rodziców na każdym spotkaniu, jednak istotne są również elastyczne formy zatrudnienia. Pierwsze korzystne zmiany staną się faktem już w kwietniu. Kolejne są procedowane w parlamencie. Skorzystają na nich wszyscy pracownicy, w tym pracujący rodzice. Chcemy m.in. wydłużyć urlop rodzicielski, zwiększyć zasiłek macierzyński oraz wprowadzić dodatkowe dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego – poinformowała szefowa MRiPS.

RadioZET.pl/PAP