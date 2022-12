Rząd: chętnie nabędziemy sieć spożywczą. „Odbijanie strategicznych części gospodarki”

Krajowa Grupa Spożywcza może posłużyć do „odbicia” rynku handlu z rąk inwestorów zagranicznych. Idea upaństwowienia komercyjnej sieci handlowej wraca co jakiś czas w wypowiedziach polityków PiS: Jarosław Kaczyński mówił, że w kręgu zainteresowaniu państwa jest Żabka. Chęć przejęcia przez państwo sklepów spożywczych potwierdził wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk: chętnie nabędziemy jakąś sieć spożywczą

Wicepremier był dopytywany przez TOK FM czy Krajowa Grupa Spożywcza ma jakieś plany związane z Żabką. Odpowiedział, że „zakusy ma takie, by mieć możliwości jakichś działań na rynku”.

- Bardzo dobrze sprawdziła się Krajowa Grupa Spożywcza, jeśli chodzi o skup zboża. Niestety powstała dopiero w maju, więc jeszcze nie mamy wielu narzędzi, ale chcemy wyposażyć ją jeszcze w inne narzędzia, np. przetwórstwa rolno-spożywczego. Ona w tej chwili staje się dystrybutorem nawozów. Czy będzie tworzyła jakąś sieć handlową? Chciałbym, natomiast nie wskazywałbym tu konkretnego przykładu - stwierdził wicepremier.

Według koncepcji rządu przejęcie przez państwo sieci sklepów umożliwiłoby Krajowej Grupie Spożywczej skrócenie łańcucha dostaw i równoczesne oferowanie wyższych cen rolnikom oraz niższych klientom końcowym. Państwowe sklepy miałyby także wyznaczać poziom cen, do których musiałby się dostosowywać konkurujące na rynku sieci zagraniczne.

- Jakby jakaś sieć chciała się sprzedać, będziemy rozmawiać. (...) Z nikim nie rozmawiamy konkretnie, natomiast chętnie nabędziemy jakąkolwiek sieć sklepów spożywczych - powiedział szef MRiRW. Kowalczyk dodał, że Żabka została podana przez prezesa PiS jako przykład.

- Rzeczywiście ten przykład jest dobry, natomiast czy on się zmaterializuje, czy to będzie akurat ta sieć, czy inna, czy swoja sieć utworzona, czy współpraca z innymi krajowymi, to nie jest przesądzone, ale rzeczywiście jest to docelowy model - przekazał Kowalczyk.

Kaczyński powiedział w październiku w Puławach, że wśród zadań, które deklarował PiS, było „odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego”.

