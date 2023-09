Rząd ma nowy plan waloryzacji emerytur. Świadczenia mocno wzrosną

Emerytury z powodu rekordowo wysokiej inflacji były podwyższane w również rekordowym wymiarze. Nie wystarczyło to jednak, żeby uchronić seniorów przed ubożeniem: GUS wyliczył, że w 2022 roku realna siła nabywcza świadczeń spadła o 4,7 procent. O tyle mniej mogli kupić emeryci i renciści mimo relatywnie dużej podwyżki z ZUS. W planie finansowym na najbliższe lata zapisano, że ceny będą dalej szybko rosnąć, niezbędne będą więc rekompensujące to niekorzystne zjawisko wysokie waloryzacje.

Waloryzacja emerytur. Tak wzrosną świadczenia w nowej kadencji Sejmu

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Wysokość przyszłych „trzynastek” i „czternastek” zależeć będzie od skali przeprowadzanych waloryzacji. Ministerstwo Finansów przekazało Radzie Dialogu Społecznego prognozy wskaźników, na podstawie których przygotowywane będą budżety państwa w najbliższych latach. Jednym z nich jest przewidywana inflacja, od której w bezpośredni sposób zależeć będą podwyżki świadczeń dla seniorów.

Plan ten obowiązywać będzie niezależnie od tego, która z opcji politycznych wygra wybory parlamentarne 2023: ekonomii nie da się oszukać. Rząd założył, że wysoka inflacja zostanie z nami jeszcze na długo – powrót do celu inflacyjnego spodziewany jest obecnie dopiero w 2027 roku.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2024 roku waloryzacja emerytur wyniesie 12,3 procent, a w 2025 roku minimum 6,9 procent. Po dodaniu spodziewanych podwyżek do końca nadchodzącej kadencji Sejmu można wyliczyć, że emerytura minimalna w ciąg 4 lat wzrośnie z 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto dziś, do 1925,68 zł netto w 2028 roku.

Skumulowany wzrost świadczeń w przyszłej kadencji Sejmu ma więc wynieść 33,22 procent. W podobnym, a odczuwalnie nawet zapewne nieco wyższym tempie rosnąć będą jednak także ceny. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że tak jak to było w 2022 rok, realna wartość świadczeń spadnie, a seniorów będzie stać na mniej.