Rząd ma pomysł na podwyżkę 500 plus? Może ją wprowadzić „tylnymi drzwiami”

500 plus mimo wysokiej inflacji nie wzrosło ani o złotówkę, w związku z czym realna wartość świadczenia spadła do około 350 zł w sile nabywczej pieniądza z 2016 roku. Nic więc dziwnego, że rodzice coraz głośniej zaczynają się domagać waloryzacji 500 plus, licząc na to, że roku wyborczym rządzący nie będą mogli powiedzieć „nie”. Planów podwyższenia wypłat nie ma – powtarza Ministerstwo Finansów. Po cichu rząd może jednak pracować nad zostawieniem pieniędzy w rękach rodziców poprzez rozszerzenie ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych – ustalił „Fakt”.

Obniżka podatków dla rodzin zamiast podwyżki 500 plus?

500 plus może wrosnąć, gdyż zaproponowane przez Donalda Tuska babciowe zdobyło dużą popularność wprost Polaków – przyznawali nieoficjalnie politycy PiS. Partia rządząca ostatecznie zdecydowała się odpowiedzieć na postulowane przez PO świadczenie własną wersją babciowego, które najprawdopodobniej będzie wyższe niż 1500 zł zapowiedziane przez szefa Platformy. Szczegóły poznamy prawdopodobnie 26 maja, w Dzień Kobiet.

Z informacji „Faktu” wynika, że za pomysłem rozszerzenia PIT-0 stoi wiceminister rodziny Barbara Socha. Nad rozwiązaniem mają trwać dyskusje, jego ostateczna forma nie jest więc jeszcze znana: rozważano między innymi umożliwienie wspólnego rozliczania się dziećmi. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak poszerzenia zwolnienia podatkowego, jakim cieszą się dziś rodzice co najmniej czwórki dzieci. Nie muszą oni oddawać fiskusowi nic do progu 85 000 zł.

– Zwolnienie to pozwala zaoszczędzić nawet 16 000 zł w przypadku dobrze zarabiających rodziców czwórki dzieci – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Nieoficjalnie mówi się, że ta ulga mogłaby zostać rozszerzona także na rodziny mające trójkę dzieci. – Zgodnie z dotychczasową polityką rządu wsparcie dla rodzin mogłoby być realizowane nie tylko przez 500 plus, ale także przez niższy PIT – dodał dr Kolek.

Oprócz PIT-0 rodziny mogą już dziś korzystać z innych przygotowanych dla nich ulg podatkowych. Ulga rodzinna pozwala odliczyć od podatku po 1112,24 zł na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie wynosi 2000,04 zł, na czwarte 2700,00 zł rocznie. Wspólne rozliczenie z dzieckiem, kierowane do osób samotnie wychowujących dzieci, daje z kolei możliwość podwojenia kwoty wolnej od podatku.

Ministerstwo Finansów poinformowało „Fakt”, że nie prowadzi żadnych prac nad zmianami w ulgach podatkowych dla rodzin. Gdy jednak Artur Soboń w odpowiedzi na analogiczną deklarację dotyczącą waloryzacji 500 plus usłyszał w Radiu ZET podsumowanie, że „podwyżki 500 plus nie będzie”, sprostował je od razu: „tak nie powiedziałem, powiedziałem, że nad tym nie pracujemy”.

RadioZET.pl/Fakt